A los 87 años murió Rodolfo Zapata

El creador del mítico "No vamo' a trabajar" gozaba de buena salud, pero un percance sufrido por su esposa lo devastó.

BUENOS AIRES, 2 (NA) -- El músico y actor Rodolfo Zapata, que alcanzó el mayor reconocimiento popular con clásicas canciones picarescas como "No vamo´ a trabajar", murió a los 87 años de edad.

El deceso de quien fuera autor además de "La Gorda", otra canción de estilo picaresco, fue confirmado por una de sus nietas, la periodista del canal Crónica TV Amira Hidalgo.

"Te nos fuiste de gira Zapatita", expresó la joven en su cuenta de una red social junto a una imagen suya junto a su abuelo.

En diálogo con el sitio del diario La Nación, Hidalgo señaló que su abuelo gozaba de bueno salud, pero fue muy afectado por un percance que sufrió su esposa, a raíz de una caída por la cual se golpeó la cadera.

"Estaba internada mi abuela hace una semana porque se había caído. Eran muy pegados y eso lo terminó de devastar. Mi abuela llegó 14.30 de la clínica que le había dado el alta y él 14.10 ya había fallecido", contó la periodista, y señaló que su abuelo murió en su casa de la localidad de San Miguel: "Fue así, no se despertó".

En tanto, Guillermo Zapata, hijo del artista, sostuvo que "murió en paz, rodeado de sus seres queridos".

"Rodolfo Zapata vivió una vida bendita, siguiendo su pasión por cantar, escribir, actuar y tocar música hasta el final.

Siempre lo voy a recordar como un modelo por su dedicación, su pasión por las artes y por la gente. Siempre estarás en mi corazón. Descansá en paz Papá", posteó en Instagram.

Además de recorrer escenarios con sus picantes canciones, Zapata tuvo su participación en varias películas y programas de televisión entre las décadas de los ´50 y los ´70.

Había nacido en el barrio porteño de Nueva Pompeya, en 1932, y cuando apenas tenía diez años estudiaba folclore y danza, mientras que a los 14 tuvo su debut teatral en un elenco encabezado por Olinda Bozán y Francisco Álvarez.

En 1949 debutó en el cine en la película "Crisol" y luego, el mismo año, participó del elenco de "Vidalita", como doble de los pies de Mirtha Legrand.

Luego, en 1966, tuvo un rol protagónico en "La Gorda", junto a Nelly Beltrán.

El tema que dio origen a esa película y le abrió a Zapata las puertas de convertirse en intérprete musical la había escrito junto a Ernesto Cabeza, integrante de los Chalchaleros, en 1961.

A partir de 1965, con la grabación en disco de La Gorda, "No vamo´ a trabajar" y "Regalito", eclosionó su carrera musical con sus temas picantes, con los que recorrió los escenarios de gran parte de latinoamérica.