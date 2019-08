Nueva agrupación feminista integrada por actrices

BUENOS AIRES 2 (NA) -- Un grupo disidente se alejó del colectivo Actrices Argentinas y formó una nueva agrupación feminista a la que denominó "Las Bolten".

El nuevo colectivo es liderado por Laura Novoa y lo integran, entre otras actrices, Gloria Carrá, Romina Gaetani, Valeria Bertuccelli, Érica Rivas y Flor de la V.

La flamante agrupación decidió su nombre en honor a la militante anarquista y feminista Virginia Bolten, nacida en 1876 en San Luis y fallecida en 1960 en Montevideo.

Al referirse a Actrices Argentinas, Laura Novoa dijo que "hicieron un súper trabajo y nos unieron, pero después cada una va buscando su camino".

"Además, el feminismo no debe ser vertical, es decir, figuras más fuertes que otras", consideró la actriz en una entrevista radial con Ángel de Brito en El Espectador.

Laura Novoa definió a Las Bolten como "una 'grupa' feminista" y dijo que "hay muchas, hay muchos caminos".

"En el momento de dar a luz algunas informaciones está bueno alinearse y apoyar, pero no pertenezco a Actrices Argentinas, pertenezco a otra rama", resaltó.

Dijo además que "todo va sumando, no es que nos peleamos, pero simplemente en el momento de lo de Flor, como tanto lo de Valeria, Érica o lo de Natacha después, tuvimos otra visión".

"El feminismo es así, es una deconstrucción permanente donde somos muy horizontales y hay muchas grupas. Por suerte Actrices hizo un súper trabajo y nos unió. Después, vas reconstruyéndote y buscando tu camino", explicó.

Consideró que "todo va sumando" y aclaró que "no es como lo puede llegar a ver el patriarcado, no es 'se pelearon".

"Viste que las minas juntas son un quilombo, no?, señaló finalmente.

Actrices Argentinas surgió en principio como un colectivo orientado a reclamar por una Ley de aborto legal, seguro y gratuito, y militar contra la violencia de género.

Adquirió popularidad como un espacio feminista cuando hicieron un apoyo público a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación, con Laura Azcurra, Carla Peterson, Florencia Peña y Dolores Fonsi, como caras más visibles.

Las diferencias internas del colectivo salieron a la luz al trascender que, por votación mayoritaria, decidieron no respaldar las denuncias de Érica Rivas y Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín por maltrato laboral.

Posteriormente se les cuestionó a Actrices Argentinas falta de apoyo a Flor de la V en su acusación de discriminación contra Jorge Lanata y a la fallecida Natacha Jaitt cuando denunció una violación.

Tras conocerse las deserciones en Actrices Argentinas, la panelista Amalia Granata, crítica de la agrupación por su postura en el tema aborto, ironizó que ahora "va a ser un taxi más que un colectivo".

"Deciden a quién defienden y a quién no de acuerdo a su criterio, que no sé cuál es", cuestionó Granata.