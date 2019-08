Primeros auxilios y RCP Información General 02 de agosto de 2019 Redacción Por NUEVO CURSO

Si todos supiéramos identificar los síntomas previos y realizar las maniobras de resucitación cardiopulmonar básicas lograríamos reducir en gran medida el número de personas que fallecen por infarto de miocardio.

Las posibilidades de supervivencia de una persona que padece este accidente es de un 70 por ciento si se actúa antes de que llegue un servicio de emergencia. Los primeros minutos son cruciales, es importante actuar rápidamente, no quedarse anulado y comenzar la reanimación para que los órganos no se encuentren tan dañados cuando llegue el servicio médico (desfibrilador y Atención Vital Cardiopulmonar Avanzada).

La técnica del RCP combina respiración boca a boca y compresiones cardíacas. La respiración boca a boca suministra oxígeno a los pulmones de la persona, mientras que las compresiones cardíacas mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se puedan restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. Las prácticas incluyen la apertura de la vía aérea, comprobación de la respiración, masaje cardíaco y ventilaciones.

Por lo tanto, es de fundamental importancia que la mayor cantidad de personas conozca las técnicas de reanimación básicas, especialmente personal de policía, bomberos, inspectores de tránsito, personal de oficinas públicas, bancos, colegios, etc., como así también ciudadanos comunes, con más razón si son familiares de pacientes cardiópatas, ya que el mayor porcentaje de casos de muerte súbita suceden en los domicilios particulares.

Desde 1995 los Voluntarios de Defensa Civil de nuestra ciudad vienen realizando el adiestramiento en distintas instituciones y desde la semana próxima pondrán a disposición de la comunidad un nuevo curso.

Hugo Cossa nos hizo saber que desde el martes 6 se desarrollará el segundo curso de Primeros Auxilios y RCP del año, denominado ¿Qué hacer hasta la llegada de la ambulancia?

Será ofrecido en el Centro de Capacitación Profesional Nº 5 "María Eva Duarte de Perón- Arenales y Salva-, todos los martes durante cuatro meses en horario de 20:30 a 21:30.

Se desarrollarán 14 temas y seis médicos ofrecerán charlas de primeros auxilios. El cupo es limitado y las inscripciones deben registrarse en la base de Defensa Civil-Güemes y Brown- o a los teléfonos 570850 y 425999.

En el mismo sitio existe el Centro de Dadores Voluntarios de Sangre, los interesados pueden registrar su inscripción como futuros donantes.