Los autos importados también se suman Automotores 02 de agosto de 2019 Redacción Por Las importadoras continuarán con el Plan del Gobierno de descuentos subsidiados para la compra de vehículos 0km para el próximo mes de agosto.

Las importadoras también continuarán con el programa de incentivos durante el mes de Agosto, luego de tener en julio un excelente desempeño, beneficiando al sector, a los consumidores y al Estado. El plan Agost0km, constituye una medida auspiciosa en virtud de que continuará reanimando al sector automotor.

«El plan Juli0km está concluyendo con un crecimiento de los patentamientos de casi 40% en relación con el mes anterior, lo cual implica no solo un beneficio para la actividad y para los consumidores sino también para el Estado dado que lo recaudado en impuestos más que compensa el esfuerzo fiscal«, dijo Hugo Belcastro, presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA).

El plan con beneficios para la compra de autos comenzó a aplicarse en junio, mes en el cual se multiplicaron las visitas a los salones por interesados en realizar operaciones. Las ventas se incrementaron en julio y ahora se espera que en agosto se repita un resultado auspicioso. Las marcas y modelos de CIDOA que participan del plan son: Alfa Romeo: Mito, Giulietta; Baic: D20, Senova, X35, X55; BMW: 118i 5p Active, 118i 5p Sport; Chery: Nuevo QQ 1.0, Arrizo, Tiggo, Nueva Tiggo; Geely: Emgrand 7, Engrand GS, Emgrand X7 Sport; Haval –Great Wall: H1, H2, H6; Hyundai: Veloster, Creta, Tucson, New Tucson, New Kona; Jac: JACS2, JACS3, JACS5; Kia: Picanto, Rio, Cerato, Soul, Sportage; Lifan: Myway, X70; Mini: Mini cooper 3p, Mini cooper 5 p; Shineray: X7, X30; Subaru: XV, New Forester y Suzuki: Baleno, Swift.

Las bonificaciones se aplican exclusivamente a las operaciones de venta de contado o financiadas a través de créditos prendarios y no rigen para los automóviles adjudicados por planes de ahorro previo o de alta gama alcanzados por los impuestos internos.