Aprobación para que lleguen más autos ecológicos Automotores 02 de agosto de 2019 Redacción Por FOTO CLARIN OFICIAL. Hyundai traerá por primera vez el Ioniq y Mercedes-Benz incorporará un híbrido de 48 voltios.

Desde el Ministerio de Producción se autorizó una nueva partida para importar más vehículos ecológicos, entre los que aparecen modelos híbridos y otros completamente eléctricos. De esta nueva tanda se destaca el debut de Hyundai en este tipo de modelos, con el Ioniq Hybrid, y la llegada del híbrido de 48 voltios del Clase C de Mercedes-Benz, que se sumará al híbrido enchufable GLC350e que ya ofrecía la marca. La aprobación, publicada en el Boletín Oficial, contempla la aplicación del decreto 331, del 11 de mayor de 2017, en el que se establecieron los beneficios fiscales para vehículos "verdes". De esta manera, aquellos modelos híbridos que vengan importados extrazona pagarán solo un arancel del 5% en lugar del 35%. Para los eléctricos es del 2%.

Este beneficio sólo lo tenían las marcas que están radicadas en el país con una terminal de producción. Con esta nueva tanda se produce la primera habilitación a un importador, que en este caso es Hyundai. La marca coreana fue autorizada para importar 50 unidades del Ioniq Hybrid un modelo mediano que cuenta con un motor naftero y otro eléctrico que intercalan su funcionamiento para reducir el consumo de combustible y que en forma conjunta dan una potencia combinada de 141 caballos. Consultado por Clarín, desde el importador aseguraron que aún no se sabe la fecha exacta de llegada de este modelo al mercado, pero que ya se inició el proceso de pedido a fábrica.

La otra novedad de esta nueva partida de autos eléctricos tiene que ver con el sedán Clase C de Mercedes-Benz. Se trata de un híbrido con sistema eléctrico de 48 voltios, también conocido como "mild-hybrid". Se trata de una hibridación suave que libera al motor térmico de muchas funciones para reducir el consumo de combustible. Por el momento serán solo 3 ejemplares los que se importarán de la marca alemana. Además, se aprobó también la importación de otros 3 modelos del Renault Kangoo ZE (100% eléctrico). Toyota ha vuelto a hacer un gran pedido de vehículos ecológicos, ya que por un lado traerá 415 unidades del RAV4 Hybrid y por el otro unos 34 ejemplares híbridos de Lexus, su marca de lujo. (Fuente: Clarín).