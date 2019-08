Vera y Díaz fueron cuartas

La dupla integrada por la santiagueña Natalia Vera (representante del Club Ciclista de Rafaela) y la cordobesa Gabriela Díaz, obtuvo el cuarto puesto ayer en la prueba de velocidad por equipos de los Juegos Panamericanos de Lima. En la clasificación obtuvieron el cuarto puesto, con lo cual se clasificaron para disputar el bronce ante el elenco colombiano conformado por Martha Bayona Pineda y Juliana Gaviria Rendón.

En el match mano a mano, prevalecieron las cafeteras que establecieron un tiempo de 34s313/1000, contra 35s883 de las argentinas.

El oro fue para México (Luz Gaxiola Gonzalez y Jessica Salazar) y la plata para Canadá (Kelsey Mitchell y Amelia Walsh). Este viernes, "Nati" estará compitiendo en el keirin a partir de las 13.25 de nuestro país. El otro ciclista argentino que participará es Leandro Bottaso en velocidad.



ORO EN BOXEO!

La cordobesa Leonela Sánchez obtuvo anoche la medalla de oro en el boxeo femenino de la categoría de 57 kg., al imponerse por 4 a 1 en las tarjetas a la brasilera Jucielen Cerqueira. Hoy, su hermana Daiana Sánchez disputará la final ante la brasilera Beatriz Soarez Ferreira en 60 kg.



TRIUNFO EN BASQUET

La selección argentina de básquet obtuvo su segunda victoria en los Panamericanos de Lima, al imponerse ante Rep. Dominicana por 102 a 97 en tiempo suplementario. En los 40 reglamentarios habían igualado en 87, con una gran remontada del equipo dirigido por Sergio Hernández en los últimos 2 minutos, ya que perdía por 7 puntos (81-74), coronada con un triple de Luca Vildoza.

Gabriel Deck fue la figura con 24 puntos. Este viernes será el cierre de la fase clasificatoria, a las 13.30 ante México.



CAIDA EN FUTBOL

La Selección Argentina Sub 23 había dado el primer paso en los Juegos Panamericanos de Lima con una victoria sobre Ecuador y quedó bien posicionada en el Grupo A; sin embargo no pudo repetir la historia ante México y cayó 2-1 por la segunda fecha.

De esta manera, el equipo dirigido por Fernando Batista quedó segundo en la tabla y, de superar a Panamá en la última fecha (domingo 4 de agosto a las 12), se clasificará a las semifinales del certamen. Los aztecas se impusieron con dos goles de penal (Venegas y Godinez). El gol del elenco nacional lo hizo Adolfo Gaich. México tuvo la expulsión de Govea, a poco del final de la primera mitad.



TRIUNFO EN VOLEY

En su segunda presentación en los Juegos Panamericanos, la selección masculina argentina de voley derrotó a Perú por 3 a 0, con parciales de 25-16, 27-25 y 26-24, y así se mantiene al tope de las posiciones del grupo. Nicolás Bruno, máximo anotador con 15 puntos. Este viernes, el cierre de esta fase contra Puerto Rico, a las 14:30.

Golearon los Leones: No sorprendió el 6 a 0 con el que los Leones, selección de hockey masculino, derrotaron a Trinidad y Tobago en su segunda presentación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El sábado jugarán ante Cuba.



MUCHOS EN TENIS

Facundo Bagnis sigue a paso firme. ‪El argentino superó a Michael Redlicki, de Estados Unidos, por 6-4 y 6-1 para meterse en los cuartos de final en el tenis panamericano, al igual que Guido Andreozzi, quien superó a Thiago Wild (Brasil) por 6-2 y 6-2. Por su parte, Francisco Cerúndolo cayó ante Joao Menezes (Brasil) por 2-6, 6-3 y 6-4.

En el cuadro femenino, Victoria Bosio perdió ante Carolina Alvez (Brasil) por 1-6, 6-7 y 6-4. En dobles, la dupla Pella/Podoroska cayó en los cuartos de final por 6-2 y 6-2 ante Alves/Stefani de Brasil.