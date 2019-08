Detuvieron a ex jugador de Sportivo Policiales 02 de agosto de 2019 Redacción Por SE TRATA DE ALEJANDRO KENING

El ex futbolista de Talleres de Córdoba, Alejandro Kenig, fue detenido en un paso fronterizo de la provincia de Mendoza acusado de integrar una banda dedicada al robo de camionetas 4 x 4. El "Tanque", de destacada carrera como delantero en el equipo cordobés en los años `90, fue arrestado este miércoles por efectivos de Gendarmería Nacional en la provincia de Mendoza, en el Paso de los Horcones, cuando regresaba de Chile. A principios de julio, la fiscal de Santa Fe Laura Martí había ordenado la captura del ex jugador, actualmente de 50 años, por su presunta participación en la banda, en el marco de un caso en el que ya se encontraban detenidos otros tres hombres, dos hermanos y el hijo de uno de ellos, todos oriundos de Córdoba. Según el diario La Capital, a Kenig se le atribuye el rol de trasladar los vehículos robados a Bolivia, a través de la frontera norte. El ex futbolista fue llevado a una dependencia policial de la localidad de Uspallata, para luego ser trasladado a la provincia de Santa Fe, donde está radicada la causa. Según indicó la fiscal de Santa Fe Martí al diario La Voz, el ex delantero tallarín quedó involucrado en el caso a partir de escuchas a la banda, en la que lo mencionaban. Los primeros apresados por el caso eran Jorge Moyano, de 51 años; su hermano Sergio Ariel, de 45, y el hijo del primero, Gustavo.



PASADO SPORTIVENSE

Como futbolista, Kenig tuvo una destacada trayectoria en los años 90. Se formó en Deportivo Español, pasó por Talleres y anduvo por varios clubes sudamericanos. En nuestra ciudad es recordado por haber jugado en 1998 algunos partidos en un torneo regional con la casaca de Sportivo Norte. Había llegado con otro reconocido jugador del seleccionado nacional, el defensor Sergio Vásquez.