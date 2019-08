Colón visita a Huracán Deportes 02 de agosto de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

Huracán y Colón de Santa Fe darán inicio hoy en el barrio porteño de Parque de los Patricios a la segunda fecha de la Superliga argentina de fútbol, dos equipos que no pudieron ganar en su debut.

El partido se disputará en el estadio "Tomás Adolfo Ducó" a partir de las 21:00, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TNT Sports.

El 'Globo' viene de igualar sin goles ante Boca en la Bombonera, mientras que el 'Sabalero' no pudo con Patronato de Paraná y perdió de local 1 a 0.



El resto de la fecha: Mañana: 13:15 hs Aldosivi vs. Argentinos, 15:30 hs Central vs. Talleres, 17:45 hs Central Córdoba vs. Atlético Tucumán, 20 hs Vélez vs. Racing. Domingo 4/8: 11 hs Unión vs. Defensa, 13:15 hs Gimnasia vs. San Lorenzo, 15:30 hs Banfield vs. Estudiantes, 17:45 hs River vs. Lanús, 20 hs Patronato vs. Boca. Lunes 5/8: 19 hs Godoy Cruz vs. Arsenal, 21:10 hs Independiente vs. Newell's.



Huracán - Colón



Estadio: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Hernán Mastrángelo. Hora: 21:00. TV: TNT Sports.



Huracán: Antony Silva; Gonzalo Bettini, Saúl Salcedo, Mariano Bareiro y Walter Pérez; Lorenzo Faravelli, Adrián Calello y Rodrigo Gómez; Norberto Briasco, Andrés Chávez y Juan Fernando Garro. DT: Juan Pablo Vojvoda.



Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Lucas Acevedo, Emmanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Rodrigo Aliendro, Marcelo Estigarribia; Nicolás Leguizamón y Luis Rodríguez. DT; Pablo Lavallén.