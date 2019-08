Leve alza del dólar Nacionales 02 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El dólar subió ayer y terminó la primera rueda de agosto a $ 45,55, en línea con lo ocurrido en los mercados de la región tras la rebaja de tasas de la Reserva Federal y frente a una presión compradora que no cede por la proximidad de las PASO. El billete terminó a un promedio de $ 43,30 para la punta compradora y a $ 45,55 para la vendedora, lo cual representó un avance de 54 centavos con relación al día anterior.

La plaza financiera local estuvo en línea durante la rueda con lo ocurrido en la región, en donde el dólar logró fortalecerse luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos, decidiera recortar por primera vez en once años las tasas de interés. Si bien el nivel de la baja era el esperado, el dólar tocó máximos a nivel mundial ante la percepción del mercado respecto de que la FED no inició un proceso de ritmo descendente.

A ello se suman los factores locales vinculados con una corriente compradora impulsada por la incertidumbre electoral dada la cercanía de las elecciones primarias.