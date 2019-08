Lavagna presentó su plan económico Nacionales 02 de agosto de 2019 Redacción Por Propone subir salario mínimo, desdolarizar tarifas y eliminar IVA a alimentos básicos.

FOTO NA ROBERTO LAVAGNA.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, presentó ayer el plan económico que pondrá en marcha en caso de ganar las elecciones, y entre las medidas hizo hincapié en la necesidad de subir el salario mínimo, eliminar IVA a productos esenciales de la canasta básica, bajar impuestos a la inversión y desdolarizar las tarifas de servicios públicos.

Acompañado por su candidato a vice, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y por su aliado y mandatario santafesino, Miguel Lifschitz, Lavagna encabezó el acto en la sede de Consenso Federal, ubicada en el microcentro porteño.

La ceremonia tuvo lugar a diez días de las PASO, en las que el dirigente buscará posicionarse y romper con la polarización, aunque la mayoría de los sondeos lo ubican en un tercer puesto, corriendo bastante por detrás de las fórmulas de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

"Dinero en el bolsillo de los argentinos", tituló el ex ministro de economía a su paquete de medidas, que incluyó también una propuesta de "modificación fuerte del mínimo no imponible" del Impuesto a las Ganancias.

"A partir de $ 38.500 ya se empieza a pagar impuesto sobre el trabajo, no muy lejos de la canasta familiar de $ 31.000. Hay 2,2 millones que pagan este impuesto, una modificación del mínimo no imponible y de las escalas es posible e importante", señaló.

También Lavagna señaló que los créditos, como el UVA, deberán pasar a estar indexados por salarios y no por variables financieras y planteó que desdolarizará las tarifas de los servicios públicos.

A su vez, hubo críticas para la última gestión de Cristina Kirchner y para el actual gobierno de Mauricio Macri: "Venimos de 8 años de un absoluto estancamiento económico, cuatro del anterior y cuatro de este gobierno", evaluó.