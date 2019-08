Rafaela avanza en materia de movilidad eléctrica

El intendente Luis Castellano promulgó la Ordenanza N° 5.096 de movilidad eléctrica. La misma se elaboró desde el Ejecutivo local a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Universidad Nacional de Rafaela.

Con la nueva normativa local, ya se pueden utilizar bicicletas eléctricas de pedaleo asistido con motor que no supere los 0,5 kW y no desarrolle más de 25 kilómetros por hora.

Mediante la aprobación de esta Ordenanza, la ciudad ha dado un paso importante e innovador en materia ambiental, que favorece y potencia también al sector científico y tecnológico. Además, el senador Alcides Calvo presentó el Proyecto de Ley para que la provincia de Santa Fe adhiera al Decreto Nacional respectivo, y que así puedan emitirse las licencias correspondientes.

En diciembre de 2018, el Intendente junto al jefe de Gabinete, Marcos Corach; la directora del Instituto, María Paz Caruso; y el rector de la UNRaf, Rubén Ascúa; concretaron la firma de un convenio para avanzar en temas de movilidad eléctrica.

Si bien Rafaela y la provincia se encuentran adheridas a la ley Nacional de Tránsito N° 24.449, existen pasos en los que era necesario avanzar para poner en marcha el Decreto 32/2018 del Poder Ejecutivo Nacional.

En este contexto, la nueva Ordenanza N° 5.096, deroga la Ordenanza Municipal registrada bajo el N° 4.857, y dispone la adhesión a las disposiciones del mencionado Decreto Nacional, así como a la Ley Provincial de fomento a la industrialización de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas N° 13.781.

El Intendente Luis Castellano comentó: “Estas son acciones concretas que nos llevan a la Rafaela del futuro. La iniciativa, además, de dar un marco normativo y de seguridad al uso de estos vehículos en la ciudad, coloca a los ciudadanos frente al nuevo desafío de cambiar sus formas de traslado y movilidad, para tener una ciudad más sustentable y con menos contaminación”.

También dijo que “favorece la continuidad de proyectos de investigación tecnológicos e innovadores, que ya venimos trabajando y ponen a la ciudad como referencia provincial”, en el marco del convenio de vinculación tecnológica que tiene el municipio con UNRaf.

A nivel provincial, se está trabajando para sumar otros vehículos que enuncia el Decreto Nacional, como las motos y triciclos eléctricos, cuatriciclos y pequeños vehículos urbanos. Las características que se consideran son motos eléctricas y triciclos con potencia igual o menores a 4 kW, que no excedan los 50 km/h, triciclos con cabina, motos con motores eléctricos superiores a los 4 kW que excedan los 50 km/h.

Asimismo, están los cuatriciclos y pequeños vehículos urbanos eléctricos o con motores de combustión interna, divididos en función de su peso, potencia y si tienen cabina o no. Y la normativa también establece un límite ya que estos vehículos sólo podrán circular por aquellas vías y corredores seguros, establecidos por la autoridad competente. Y en el caso de los pequeños vehículos urbanos, únicamente en calles y avenidas.