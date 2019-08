Minibuses: Marcos Corach dice que estudiarán "alternativas para que impacte lo menos posible"

Por estos días, varias localidades e incluso la Provincia anunciaron subas en las tarifas de transporte público. Rosario, por ejemplo, subió un 18.7% y pasó a costar $27.50 la tarifa básica. En Santa Fe, por su parte, desde enero sale $21.50. En Rafaela, se pasó a fin de año pasado, de $10 a $15, que es lo que cuesta actualmente.

A finales de 2017, salía $5 el boleto para subir a un minibus. En aquel momento, se duplicó el valor y se aprobó la ordenanza N° Nº 4.918, a partir de la cual -al igual que lo que ocurre con la Tasa Municipal y el resto de los tributos locales- los incrementos serían a partir de la aplicación de una fórmula polinómica, "ad referendum" del Concejo. La misma está compuesta en un 60% del personal, 15% combustible y 25% de reparaciones y repuestos. Pero todavía no se puso en práctica: el año pasado, a mediados de año, debía subir un 11.5%. Pero no se aplicó y a final de año se volvió a duplicar el valor, llegando a los $15 actuales. El año pasado se hablaba de que, sin subsidios provenientes de la Nación o de la Provincia, el valor de equilibrio estaría en torno a los $25. Un valor que, comparado con los de Santa Fe o Rosario, no parecería ser exagerado.

Por ahora, al igual que el año pasado, el decreto con los nuevos valores del boleto de minibus no subió para que sea analizado por el Concejo. Y de acuerdo a lo anticipado por el Jefe de Gabinete, Marcos Corach, "vamos a seguir analizando alternativas para que este aumento impacte lo menos posible, con atención prioritaria para jubilados, docentes, no docentes, y estudiantes".

El funcionario local marcó que "la Casa Rosada se desentiende de lo que pasa en el interior con los usuarios del transporte público. El presidente Macri no tomó buenas decisiones para el país. Los resultados no son buenos. Lo estamos viviendo desde el año pasado con una producción industrial afectada, más retenciones a las exportaciones e indicadores sociales que no muestran buen desempeño: más desempleo y más pobreza. Lo que lamentamos es que en ese escenario no se proteja a las ciudades como la nuestra, del “interior del interior”, donde el hilo se corta por lo más delgado".

Tras destacar que la inflación del año pasado fue "la cifra más alta en los últimos 27 años" y que hoy el país tiene "una de las tasas de interés más alta del mundo", remarcó que "las medidas del gobierno nacional han apuntado, principalmente hacia medidas de ajuste y recorte, que tienen su impacto directo en la vida de las personas y claro, también lo tienen en el desenvolvimiento de las economías locales y en los recursos con los que cuenta un municipio para llevar adelante su gestión. Frente a las crisis económicas, los gobiernos pueden tomar diversas alternativas y el gobierno de Cambiemos ha definido transitar el camino del ajuste".

"Lo que sentimos es que el Fondo Monetario manda un Whatsapp que dice que hay que reducir el gasto para pagar la deuda, de inmediato se cortan fondos nacionales para el transporte, la Provincia no se hace cargo y el problema rápidamente, en un instante, llega a nuestra ciudad", disparó.

"Al igual que recortaron el Fondo Sojero que implicaba dinero para obras, ahora cortan subsidios que obligan a nuestra ciudad a aumentar el boleto de colectivos y esto no ocurre sólo en nuestra ciudad. Sin ir más lejos el 14 de julio el gobernador decretó un nuevo cuadro tarifario para los servicios de autotransporte de pasajeros", dijo y agregó: "así, en el año 2018 el Estado Nacional aportó fondos para el transporte urbano e interurbano de la Provincia de Santa fe por casi 3 mil millones de pesos que serán reducidos para el año 2019 a casi 650 millones de pesos y en el caso de Rafaela vamos a pasar de casi 28 millones a casi 15 millones de pesos".

"Creo que este no es el rol que tiene que tener un Presidente, deshacerse de los problemas y pasarle la pelota a otros. Necesitamos más responsabilidad cuando se toma una decisión, porque si no lamentablemente siempre hay alguien que lo paga y en nuestro caso son las personas que todas las mañanas se levantan temprano a trabajar o van a la escuela en Rafaela. Así no se premia el esfuerzo y creo que es una pésima señal dejar solos a vecinos de una ciudad como la nuestra", sentenció. En ese sentido, destacó: "nosotros vamos a seguir analizando alternativas para que este aumento impacte lo menos posible, con atención prioritaria para jubilados, docentes, no docentes, y estudiantes".

"La diferencia en plata, mes a mes, localidad por localidad , en toda la provincia y durante todo el año saldrá del bolsillo de los usuarios, porque así lo decidieron ambos gobiernos: el Nacional al dar de baja los subsidios y el Provincial al firmar el Pacto Fiscal donde la baja estaba implícita, aunque después se hicieran los que no sabían, como pasó con la reforma previsional", añadió.

"Se entiende ahora por qué el boleto de colectivo en Santa fe aumentó un 50% siendo uno de los bastiones que aún sostiene Cambiemos, teniendo en cuenta que el 31/12/17 costaba $ 9.60, el 31/12/18 $14.35 y hoy la tarifa en Santa fe cuesta $ 21,50".

"Hemos definido tomar otro camino, consistente con nuestras convicciones y nuestras ideas de gobierno: nuestras políticas públicas apuntan a contrarrestar los terribles efectos que esta crisis tiene sobre la vida de cada ciudadano", cerró Corach.