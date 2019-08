Agroindustria recupera el rango de ministerio Nacionales 01 de agosto de 2019 Redacción Por Señal de Macri al campo antes de las PASO. Y si logra su reelección, el Presidente mantendría a Etchevehere al frente del área.

FOTO NA ETCHEVEHERE. Si gana Macri, volverá a ser ministro.

BUENOS AIRES, 1 (NA).- La Secretaría de Gobierno de Agroindustria recuperará el rango de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, anticipó ayer su titular, Luis Etchevehere, a sus principales colaboradores. El nuevo Ministerio recuperará su silla en las reuniones de Gabinete mientras que el decreto presidencial sería publicado este viernes a más tardar, horas antes de que el presidente Mauricio Macri participe de un nuevo acto inaugural de la tradicional Exposición Rural de Palermo.

El área de gobierno que tiene a cargo el diseño y ejecución de las políticas para el principal sector productivo había sido bajada al grado de Secretaría en septiembre de 2018, junto con otros Ministerios que dejaron de serlo, como Medio Ambiente, Energía, Trabajo o Ciencia y Tecnología.

Paradójicamente el anterior ascenso de este área de gobierno en el firmamento burocrático había sucedido en octubre de 2009, después del conflicto del agro con el gobierno de Cristina Kirchner.

La baja de rango a Secretaría no cambió tanto el rol de los funcionarios de Agroindustria; algunos perdieron el cargo de secretarios y pasaron a ser subsecretarios y otros derivaron en directores nacionales.

El ex ministro Etchevehere, luego secretario, nuevamente ministro, siempre conservó su margen de autonomía a pesar de que en las estructura su cartera pasó a depender (al igual de lo que sucedió con el Ministerio de Trabajo) del Ministerio de Producción, a cargo de Dante Sica.

En tanto, la dirigencia agropecuaria y entidades del sector avalaron la medida oficial y destacaron que con la misma se recupera un espacio en el Gobierno para la toma decisiones.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural, expresó que "la recuperación del rango de Ministerio por parte de Agroindustria sería un reconocimiento al campo: volver a poner al agro en la mesa grande de las decisiones a causa de su relevancia, algo que desde la Sociedad Rural y la Comisión de Enlace venimos solicitando".

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires destacó, mediante un comunicado, que "recuperar el rango ministerial es una importante señal para continuar profundizando el proceso hacia las políticas necesarias para alcanzar el potencial del sector".

Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), precisó que es "algo muy positivo para el país, una noticia muy anhelada".

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario expresó que "el sector agroindustrial constituye desde siempre un pilar básico de la economía nacional, no sólo por su contribución al PBI, por el volumen de sus exportaciones, sino además porque extiende el desarrollo a todo el territorio argentino".

El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, consideró que es "una buena noticia" que el Gobierno nacional vuelva a contar con un Ministerio para ese sector.