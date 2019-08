Atlético y un jueves ‘movidito’ Deportes 01 de agosto de 2019 Redacción Por El equipo de Walter Otta afrontará en Río Cuarto, 13.30 hs., un nuevo encuentro de preparación, y unos minutos después de finalizado este sexto amistoso se sorteará en AFA los grupos para la Primera Nacional.

FOTO LA OPINIÓN EN RÍO CUARTO. / La 'Crema' de Walter Otta juega un nuevo amistoso. Hoy mismo conocerá a sus rivales en el próximo torneo de la Primera Nacional.

El mundo Atlético de Rafaela viene bastante revolucionado en estos días. Y este jueves no será la excepción para los hinchas de la ‘Crema’. Más allá de afrontar un nuevo amistoso de pretemporada (ver aparte), se sorteará en AFA el fixture de la Primera Nacional (ex B Nacional) y finalmente, después de una larga espera, conocerá a sus rivales.

El sorteo fue programado para este jueves a las 16.30hs en el predio Julio Humberto Grondona de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza.

Dicho certamen de la Primera Nacional tendrá 32 equipos participantes que estarán divididos en dos zonas de 16 elencos cada una.

Habrá dos ascensos a la Superliga, serán dos descensos (no cuatro como se esperaba) y no se jugarán los llamados ‘clásicos’, de acuerdo con lo resuelto por la mesa directiva de la divisional.



Los equipos que participarán de la próxima Primera Nacional:



Indirectamente Afiliados (14): Atlético de Rafaela, Agropecuario, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto de Córdoba, Mitre de Santiago del Estero, Santamarina de Tandil, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán y Alvarado de Mar del Plata.



Los directamente afiliados (18): All Boys, Almagro, Atlanta, Barracas Central, Brown de Adrogué, Chacarita, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Deportivo Riestra, Estudiantes de Caseros, Ferro Carril Oeste, Nueva Chicago, Platense, Quilmes, Sarmiento de Junín, Temperley, Tigre y Villa Dálmine.