Primero y segundo puesto para dos atletas locales

01 de agosto de 2019

FOTO PRENSA COMUNA// DESTACADOS.// Los atletas locales con su entrenador.

LEHMANN.-En la fría y lluviosa mañana del domingo 28 de julio tuvo lugar el Maratón Aniversario del Club Peñarol de Rafaela.

Se disputó una carrera de 10 km competitiva, y una carrera de tipo participativa (no entrega premios) de 5 km, de la cual fueron parte los jóvenes atletas que representan a la Comuna de Lehmann, Damián Ullúa (15 años) y Benjamín Castillo (13 años).

Los chicos de nuestra localidad completaron el recorrido por el barrio Villa Rosas, en un tiempo muy bueno. Damián Ullúa arribó en el primer lugar en los 5K, en un tiempo de 20m 06s, mientras que Benjamín Castillo fue segundo, en un tiempo de 20m 14s.

Una prueba de calle, que fue disfrutada por los jóvenes lehmenses entrenados por Luis Castillo, que sirve de preparación para sus próximas participaciones en el programa Santa Fe Juega: Benjamín el próximo jueves 1 de agosto (correrá los 800 y 2000 metros Sub 14, en Rafaela) y Damián el próximo miércoles 7 de agosto (3000 metros en Sub 17, en San Cristóbal).

Felicitaciones a ambos por la constancia en sus entrenamientos y los resultados en las competencias.