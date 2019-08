Grand Prix Sub 13 Región 01 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En informe de prensa difundido ayer, el Club Atlético Unión hizo saber que el sábado se disputó en Brown de San Vicente el primer Grand Prix Ronda Clausura. Estos fueron los resultados:

👉 Unión Blanco 1 vs Brown 2

👉 Unión Blanco 2 vs Libertad Negro 1

👉 Unión Blanco 0 vs Almagro 2

👉 Unión Verde 0 a 2 Libertad Amarillo

👉 Unión Verde 0 a 2 Atlético Blanco

👉 Unión Verde 0 a 2 Atlético Celeste Por 7mo y 8vo puesto 👉Unión Verde 2 vs Unión Blanco 0