Ganadería: para un crecimiento sostenido resulta importante diversificar mercados SUPLEMENTO RURAL 01 de agosto de 2019 Redacción Por El sector está enfrentando un cambio estructural positivo, pero que demanda una estrategia a mediano y largo plazo. Ganar protagonismo en espacios globales y avanzar hacia la competencia internacional, es el desafío para un sector en auge.

FOTO ARCHIVO GANADERIA. Resulta importante diversificar mercados.

Para Aníbal Pordomingo, coordinador del programa Carnes y Fibras del INTA, "la ganadería argentina está entrando en una situación de cambio estructural positivo y sin retorno", por lo que "debe ganar protagonismo en los espacios globales, y avanzar hacia la competencia internacional, por espacios y por colocación de productos".

Por su parte, Sebastián López Valiente –técnico del INTA Cuenca del Salado, Buenos Aires– coincidió con Pordomingo en cuanto a las perspectivas del sector ganadero en nuestro país y agregó "sin dudas son muy buenas y tienen muchísima proyección, además de que sus mercados se siguen abriendo, tal es el caso de China como principal mercado emergente, sin descuidar que habrá que buscar más mercados a futuro".

Y a su vez indicó que "la Argentina mantiene un buen estatus sanitario y una oferta de carne de calidad a los mercados", al tiempo que reconoció que el tratado con la Unión Europea será un paso muy importante para la apertura de nuevos mercados extra comunitarios.

Por otra parte, de acuerdo a lo dado a conocer por TodoAgro el coordinador Pordomingo destacó la necesidad de "pensar una estrategia a mediano y largo plazo, que implique producir más terneros y retener más vacas en el rodeo", al tiempo que se debe analizar el tipo de productos que se comercializan en el mercado global, especialmente en el asiático.

De acuerdo con el coordinador del INTA, "es importante colocar en los mercados, como el asiático, no solamente vacas, sino también carne de novillo o productos de la cría y no tanto la fábrica, es decir los animales adultos del rodeo destinados a reproducción".

Y subrayó el "gran potencial" que presenta el Norte argentino, con posibilidades de generar novillos para ese mercado.

En este sentido, Pordomingo alertó sobre los riesgos que implica que China sea el único traccionador de la demanda externa, y sobre el tema dijo "hoy el 75 por ciento de la exportación de carne argentina está ubicada en este país asiático, y si bien es una muy buena oportunidad para nuestro país, tiene algunas desventajas como la dependencia, lo que implica quedar muy expuestos ante cualquier cambio sobre la decisión de compra".

En consecuencia, el coordinador subrayó que "la estrategia de crecimiento está en la diversificación de mercados, como llevan adelante Uruguay y Australia".

Seguidamente, con relación a los desafíos del sector a corto plazo, Pordomingo expresó "hace 30 años hablamos de la necesidad de producir más terneros en la Argentina, pero hoy generar más terneros por vaca entorada pasa a ser una necesidad".

En este punto Pordomingo indicó que "la meta es producir más carne con la misma cantidad de animales".

Y para ello consideró fundamental que nuestro país aumente el índice de procreo.

Es decir que se debe lograr producir más terneros por cada animal, además de alcanzar más kilos de carne individuo faenado.

En cuanto a las metas, López Valiente no dudó en confirmar que están las capacidades para lograr más terneros y, posiblemente, más kilos por cabezas por superficie que se generen.

"Para lograr esto, desde el INTA creemos que hay tecnología disponible para lograrlo, y no hay dudas de que el productor ganadero nacional sea capaz de realizarlo y, posiblemente, el mercado y los precios traccionarán para que se realice", aseguró.



CAMBIOS DE HABITO Y

NUEVOS MERCADOS

Así como China se sumó al consumo de carnes rojas e impulsa la compra de cortes bovinos al mundo, existen a escala mundial otros cambios de hábitos alimenticios que plantean nuevos escenarios, oportunidades y desafíos.

Tal es el caso de la población argentina, en especial, las nuevas generaciones cuyas preferencias y hábitos varían en línea con las tendencias mundiales de alimentación más saludable y sustentable. Asimismo, el acceso a la información más global y las historias de vida ya no tan arraigadas a las tradiciones alimenticias de los pueblos impulsan una ingesta de proteínas más diversa que alcanza, incluso, a las proteínas vegetales.

"La ganadería tiene que asumir que la carne bovina juega un partido muy equilibrado en el mercado interno con las otras carnes, como nunca había sido", subrayó Pordomingo y, en esta línea, confirmó que "el consumo de carne de cerdo está sustituyendo a la vacuna de un modo muy rápido, inclusive, este año, por primera vez en la historia, el consumo de carne aviar superó a la bovina".

De todos modos, reconoció que "a pesar de la coyuntura económica de nuestro país y las nuevas tendencias alimenticias, no se modificó el consumo total de carne por habitante por año, sólo que, ahora, la canasta es más amplia".

"El argentino tiene un consumo de proteínas de origen animal muy alto a escala mundial que supera los 100 kilos de carne por habitante por año", detalló el coordinador del programa Carnes y Fibras del INTA.



TECNOLOGIA: LA

CLAVE PARA CRECER

Los avances tecnológicos innovadores se afianzan en el campo con el objetivo de lograr una producción más eficiente, certera y previsora. Cuáles son los desarrollos que podrían generar un salto productivo en el sector.

Para Pordomingo, resulta "trascendental" la implementación de herramientas que permitan alcanzar una mayor diferenciación del sector. "Necesitamos impulsar el aumento de la eficiencia productiva de la mano de la automatización de los procesos para luego, con el análisis y entrecruzamiento de los datos obtenidos, tomar mejores decisiones de manejo rápidas y precisas", aseguró.

En este sentido, reconoció el gran aporte de las tecnologías innovadoras a la actividad y destacó los sistemas de alerta, de alarmas, los sensores, los chips, los GPS y los monitoreos automáticos. También, aquellas herramientas de análisis e interpretación de todos los datos disponibles online como la inteligencia artificial, el Big Data y el Machine Learning, entre otras.

Además, puntualizó el gran aporte que hace y hará la edición génica (EG) al sector, tanto en el mejoramiento en animales como en plantas en beneficio de la producción sustentable y la predictividad de los resultados, en especial, en ambientes extremos.

Mediante esta herramienta es posible incorporar, en el genoma de los animales, alelos, genes o rasgos deseables de otras razas, o bien inhibirlos para mejorar la producción y calidad de los alimentos, así como favorecer el bienestar animal y la sanidad.

Entre las dificultades que enfrenta la ganadería en el país es la baja disponibilidad de mano de obra. "Hay una resistencia cada vez mayor a realizar tareas de manejo en el campo, en especial, por parte de las nuevas generaciones", indicó Pordomingo quien llamó a los productores a "buscar la forma de transformarse".

En este contexto, la automatización de los procesos juega un rol trascendental a la hora de aumentar la eficiencia y perfeccionamiento de las tareas, además de hacer más simple, atractiva y atrayente la vida en el campo.