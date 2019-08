ATE se prepara para las nuevas elecciones

Este 7 de agosto se realizarán las elecciones de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los afiliados y afiliadas elegirán a sus diferentes niveles de conducción en el marco de una fuerte disputa al interior del sindicato y de la intensa arremetida del gobierno nacional contra los trabajadores y trabajadoras estatales.

Cada cuatro años, antes de las elecciones del Poder Ejecutivo Nacional, ATE renueva sus conducciones. En esta oportunidad aproximadamente 300 mil afiliados y afiliadas elegirán 7.655 cargos para la conducción del Consejo Directivo Nacional (CDN), a los que se suman 24 Consejos Directivos Provinciales y 180 Seccionales. Además se renovarán 220 cargos de congresales nacionales.

A nivel nacional se presentan cinco listas. La Lista Verde Anusate, actual conducción nacional, encabezada por Hugo “Cachorro” Godoy, acompañado por Rodolfo Aguiar, actual secretario general de ATE Río Negro; la Lista Verde y Blanca, encabezada por Daniel “el tano” Catalano, actual conducción de la seccional Capital, junto a Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén. Estas listas, que también se corresponden respectivamente con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores son las principales.

A esto se suma la Lista Verde Púrpura de Pablo Micheli, quien después de un breve intento de acercamiento a la lista de Catalano, en el marco de la disputa por la CTA, terminó presentando una lista propia, acompañado de Dora Martínez.

Completan la Multicolor, que presenta como candidato a Luciano Domínguez Pose, delegado de la Junta Interna de ATE INTI y a Mariela Itabel, delegada de ATE Ministerio de Hacienda; y la Lista Gris Roja, encabezada por Marina Hidalgo Robles, delegada de ATE Promoción Social de Capital Federal y a Federico Lescano, delegado de ATE Hospital Provincial Manuel Belgrano.



"BUSCAMOS UN RECAMBIO"

El secretario General de la CTA Autónoma de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Martínez, visitó la Redacción de LA OPINION para hablar de las elecciones de la semana que viene. La lista Verde Anusate aspira a mantenerse en el Consejo Directivo Nacional e ir por una histórica victoria en el Consejo Directivo Provincial, es parte fundacional de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A). En este contexto, Gustavo Martínez, se presenta como candidato a nivel Provincial.

“Hay cuestiones que son realmente graves en cuanto al daño institucional que le provoca una persona que ya se siente dueño, con mucha impunidad en estos 28 años convirtió al gremio en una mutual. La mutual no es una mala palabra, salvo que a esa mutual también la haya convertido en una financiera. Algunas seccionales de ATE se parecen a centros de exhibiciones, de electrodomésticos, la cuestión comercial ha ganado terreno”, expresó Martínez y agregó que "venimos planteando que hacen falta más asambleas. ATE es hija de una asamblea, hay muchos gremios que pueden enorgullecerse que empezaron siendo trabajadores y trabajadoras organizadas” y sentenció: “Hace falta más asambleas, no un monologo. Hace falta más delegados, no reemplazarlos por promotores de venta y hace falta más seccionales”, soltó.

En tanto, el líder de CTA –A, resaltó que “tomamos no solo la posta del mandato de los trabajadores de hoy sino también ese mandato histórico que tiene que ver con esa clase obrera, que no tiene que ver con un partido, sino con lo mejor que tiene la historia de cada uno de esos partidos y movimientos: que tiene que ver con la soberanía, la dignidad, con la defensa del trabajo, de la vida, la salud, etc”.