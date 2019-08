Baja precio de quesos en fábrica por masivas ventas de grandes lácteas SUPLEMENTO RURAL 01 de agosto de 2019 Redacción Por Ventas masivas de líneas populares de quesos -en especial de cremoso y barra-, por parte de grandes empresas, hicieron bajar fuerte los precios en puerta de fábrica. La caída es del orden del 10 por ciento y en casos llegó al 15%.

FOTO ARCHIVO QUESOS. Ventas de grandes empresas, hicieron bajar precios en puerta de fábrica.

"El mercado está muy pesado, se incrementó un poco del volumen de leche, alrededor de un 6 por ciento y eso junto al dólar bajo que no alienta las exportaciones, hizo que no haya posibilidad de sostener el precio en puerta de fábrica", explicó a TodoAgro un industrial de la zona de Villa María.

EN LA ZONA DE

VILLA MARÍA

Además salieron las grandes firmas a bajar el queso, algunas de ellas medianas de la zona de Villa María, en especial en cremoso y barra.

"Una empresa grande de la zona de Villa María salió a vender el cremoso a 172 pesos, cuando lo tenía a $209. Y cuando pasa eso los mayoristas muestran cómo hicieron el negocio, y te obligan a bajar. Otras fábricas han bajado de un 5 por ciento a un 10%, y eso nos ha obligado a bajar los precios para vender".

LA RENTABILIDAD

Otro industrial pyme consultado indicó que "la rentabilidad voló por los aires. El aumento de la leche de mayo y junio, sumado a la exigencia de bajas por parte de la cadena, hizo que no haya negocio nuevamente para las queseras".

Es notable el aumento de la cantidad de pymes de todas escalas de leche con destino a secado, y Nestlé y las polveras han incrementado fuerte su actividad.

POCO OPTIMISMO

El sector quesero es poco optimista, respecto a que los precios de los quesos bajen en el eslabón comercial de cualquier escala, y termine beneficiando al bolsillo del consumidor.

En cuanto al precio de la leche se afirma que que se hace imposible sostener estos valores en tranquera de tambo, y ya hay varias pymes que analizan vender leche a fábricas más grandes, restableciendo así el sistema de vasos comunicantes entre pymes y grandes, que funcionó con armonía con SanCor como un jugador importante que absorbía mucha de pymes.

CAPACIDAD OCIOSA

En la actualidad la capacidad ociosa en la industria láctea trepa al 60 por ciento, y muchas grandes empresas a pesar de que la leche en polvo no es un buen negocio ("da para pagar a lo sumo 13 pesos el litro al productor", dijo un industrial), evalúan hacer ofertas o esperar los camiones de las pyme, que llegarán en la medida que siga aumentando la producción (el pico este año se daría en octubre), y la gente siga recortada en su poder adquisitivo, y por ende no le alcance para validar los altos precios de lácteos.