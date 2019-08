No se aplicará en Santa Fe la suba de la energía mayorista Locales 01 de agosto de 2019 Redacción Por PARA INDUSTRIA Y COMERCIOS

FOTO ARCHIVO DETALLES. /La Secretaria de Energía, Verónica Geese dijo que el gobernador ratificó que las tarifas de la EPE, para todos sus clientes, quedará congelada hasta fin de año.

La secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, confirmó esta mañana por LT9 que el aumento del 9% en el costo de la energía mayorista para el comercio y la industria que regirá desde el 1 de agosto no se aplicará en Santa Fe.

Se trata de la resolución que a principio de año se firmó por parte del Gobierno Nacional y que dividió en dos el aumento: un 7% en mayo y un 9% en agosto, pero que alcanzaba solo al sector industrial y comercial, y no al residencial.

“Estamos esperando hasta esta noche para ver si la Nación decide dejar sin efecto este aumento en función del panorama macro-económico y por la actividad tan complicada que está viviendo el sector industrial y comercial” declaró Geese en diálogo con “Primera Mañana”

En el mismo sentido, agregó que “si se diera el aumento, como está planteado en la resolución que ya se aplicó en mayo, en Santa Fe no se va a trasladar porque el gobernador congeló las tarifas por el resto del año”

“Si mañana aumenta la energía a nivel nacional, podemos decir que para Santa Fe no” concluyó la funcionaria provincial. (Fuente: LT9)