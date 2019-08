Fernández creará el Ministerio de Ciencia y Tecnología Nacionales 01 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció ayer que si gana las próximas elecciones volverá a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología que el gobierno de Mauricio Macri convirtió en secretaría, y detalló que la inversión adicional que demande sostener esa medida se financiará con los intereses de Leliq que se dejarán de pagar en su eventual gestión.

"Voy a enviar la Ley de Ministerios con el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque hay que jerarquizar la ciencia y la tecnología y a los actores que las desarrollan", prometió durante un acto con referentes del ámbito científico y académico en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Reveló, en tanto, que cuando en 2007 Cristina Kirchner ganó la presidencia y resolvió la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo había hecho a instancias de una propuesta suya.

En una arenga que concitó el aplauso general del público en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, desafió a quienes lo cuestionaron por su propuesta de bajar los intereses de las Letras de Liquidez del Banco Central, al sostener que él "siempre" va a privilegiar a los científicos, a las universidades y los investigadores por sobre los bancos.

"Seguramente mañana un diario va a decir pero ‘¿cuánto va a costar el Ministerio de Ciencia y Tecnología?’, entonces le recordaré que va a costar tantos puntos de Leliq. Yo ya no hago más cuentas en pesos, hago cuentas en intereses de Leliq", ironizó.

En una suerte de respuesta a la carta firmada por referentes de la cultura en apoyo a la candidatura de Mauricio Macri, sectores vinculados a la comunidad científica juntaron más de 8.800 firmas en torno a un documento de respaldo a la postulación del candidato del Frente de Todos.

Antes de recibir el documento, el ex funcionario kirchnerista conversó con un grupo de 50 científicos de las más variadas disciplinas, entre quienes estaban Adrián Paenza, Alberto Kornblihtt, Graciela Morgade, Carolina Mera, Diego Golombek y Juan Pablo Paz; y seguidamente charló unos minutos con un segundo grupo de becarios y estudiantes.

En varios tramos de sus intervenciones, Fernández insistió en que "la riqueza de las sociedades está dada" por el desarrollo de la inteligencia y del conocimiento, y no por la disponibilidad de materias primas.