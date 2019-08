Economistas advierten que las tasas de Leliq son "insostenibles"

BUENOS AIRES, 1 (NA).- Economistas coincidieron ayer en que el nivel de las tasas de las Letras de Liquidez (Leliq), superior al 60%, es "insostenible", porque perjudica la actividad productiva. El economista Claudio Loser -ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI- consideró que una tasa de interés "tan alta es imposible mantener por muchos años. Espero a fines de año o principios del que viene se note una mejora importante de la economía, porque no es sostenible una tasa al 60%".

Para Loser, "son tasas de crisis que no pueden ayudar a la Argentina, a menos que se vayan reduciendo lentamente, porque si fueran bajadas de golpe al 20%, no solo los extranjeros sacarían su dinero, sino también los argentinos. Y eso provocaría una situación muy grave".

En declaraciones radiales, el economista destacó que el FMI "apoya lo que está haciendo el Gobierno argentino y ha puesto mucho dinero. Esto no quiere decir que si cambia el Gobierno tras las elecciones presidenciales no pueda seguir la colaboración".

Por su parte, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx advirtió que las tasas de Leliq "no se pueden sostener en el tiempo", y a la vez aseguró que el precio del dólar "no está atrasado". "No se pueden sostener en el tiempo estos niveles de tasas de las Leliq. Hay que bajar la incertidumbre para poder reducirlas", evaluó el ex secretario de Finanzas.

Por otra parte, Marx consideró que el dólar a 45 pesos "está bien, no está atrasado. El nivel del tipo de cambio a 45 da alrededor del promedio, lo que ocurre es que ese promedio tiene mucha variabilidad".

"A veces hay déficit en el comercio exterior y grandes ingresos de fondos de inversión, y eso hace que el tipo de cambio esté bajo o -también puede ser- que en momentos de grandes incertidumbres suba. Hay que buscar un equilibrio. En tiempos de incertidumbre el dólar se va para arriba", enfatizó.

Con relación al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre próximo, consideró que "cualquiera que gane las elecciones va a tener una serie de desafíos importantes, que necesitarán apoyo de la sociedad, superando diferencias personales y partidarias".

Por su parte, el economista Orlando Ferreres consideró que hay retraso cambiario y el dólar debería costar entre $54 y $55, aunque consideró "prematuro bajar la tasa de las Leliq". Sostuvo que hay un "pequeño retraso" en el tipo de cambio y remarcó que el próximo gobierno deberá encarar las reformas laboral, impositiva y previsional.

El consultor se refirió a la cotización del dólar y explicó que "el tipo de cambio teórico está en $54 ó $55 por dólar, y en lo real está a $45. No es un atraso como el de la época de (Néstor) Kirchner, cuando era el 40 ó 50%. Ahora hay un pequeño retraso".

Consultado sobre si el dólar debería estar en $54, opinó que "si uno quiere mantener el equilibrio en la balanza de pagos a largo plazo sí", pero que en el corto plazo, con la cosecha de soja y maíz, y con abundancia de dólares, se deja que baje un poco pero se "lo va a subir en algún momento".