Toyota frena producción en la planta de Zárate

BUENOS AIRES, 1 (NA).- La automotriz Toyota dispuso ayer una reprogramación en su producción y extendió una semana las vacaciones de más de 5.000 operarios, ante una caída en la demanda, por lo que la planta de la ciudad bonaerense de Zárate frenó su actividad hasta el 5 de agosto. La decisión de la compañía se da luego de que días atrás se conociera que la firma va a mudar desde Japón a la Argentina las operaciones de su División para Latinoamérica y el Caribe.

La empresa puso en marcha la extensión del receso para no tener un "sobrestock" en medio de la difícil situación por la que atraviesa el rubro.

Todos los años hay un freno de una semana en la que se realiza el mantenimiento de la planta, con lo que este año el corte en la actividad será de dos durante el invierno.

Fuentes de la firma sostuvieron en diálogo con NA que "no son suspensiones", al argumentar que se trata de un acuerdo alcanzado con el gremio para que "el sistema funcione" y se eviten graves consecuencias, como despidos.

En ese sentido, aclaró que no habrá descuentos en los sueldos por la medida y las horas se recuperarán cuando haya una mejora en la demanda.

Toyota argumentó que "hace años" se implementó el sistema en el que si hay una baja en la demanda, se realiza una menor producción para lograr una "adecuación" a las circunstancias del mercado.

En lo que va del año, se implementaron medidas similares en otras empresas del rubro frente a la fuerte caída de las ventas como consecuencia de la compleja situación económica de la Argentina.

Ante ese escenario, el Gobierno decidió apuntalar el consumo con un plan de descuentos para comprar autos 0 kilómetro, el cual fue bien recibido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

"El cambio de tendencia es clave para ir a un segundo semestre que termine en positivo. La continuidad del plan nos da previsibilidad de actividad y ventas, algo difícil de imaginar hace algunos meses", subrayó la entidad.