No se realizaría la fecha del callejero de Santa Fe Deportes 01 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En los últimos tiempos se vino mencionando con insistencia la posibilidad de no llevar a cabo la tradicional fecha del Súper TC2000 en el callejero de la ciudad de Santa Fe.

También se había señalado que el plazo definitivo para confirmar la disputa de esa competencia expiraría el 31 de julio.

Ayer no se registraron novedades sobre el particular y el propio intendente de la capital provincial, José Corral, admitió que la carrera no se realizaría este año por razones presupuestarias.

El titular del ejecutivo municipal, había reconocido oportunamente que "para llevar adelante el evento necesitamos del aporte -se habló de 60 millones de pesos- del Gobierno de la Provincia".

Esa cifra, muy elevada por tratarse de un evento que se desarrolla en un fin de semana, no sería aportada por la Gobernación y por lo tanto esa carrera no formaría parte del calendario, los días 14 y 15 de septiembre.

En el trazado santafesino, la categoría se presentó ininterrumpidamente desde 2006, con la particularidad de correr los sábados en horario nocturno y los domingos al mediodía, siempre con una excelente convocatoria.

Por ahora, desde la categoría no descarta la disputa de esa competencia, Corral fue contundente al señalar que "no es un capricho esto de pedir ayuda, porque termino mi gestión el 10 de diciembre y tenemos una buena imagen; por lo tanto, queremos dejar el municipio ordenado financieramente".

El intendente sostuvo que " es un esfuerzo grande; además soy fanático, he organizado siete ediciones y colaboré con el intendente anterior en cuatro; desde la provincia han decidido no ayudarnos y por lo tanto no podremos realizar la carrera este año".