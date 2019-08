Ampliación de la red de gas y obras de cloacas en la agenda de la FEV Locales 01 de agosto de 2019 Redacción Por En la Vecinal de barrio Amancay se realizó una nueva reunión de la Federación de Entidades Vecinales, a la que asistió el intendente Castellano junto a parte de su equipo de gobierno.

FOTO LA OPINION VECINALISTAS. Castellano junto a Javier Grande presidieron la reunión.

El intendente Luis Castellano y el presidente de la Federación de Entidades Vecinales (FEV), Javier Grande, encabezaron anoche en la sede de la Vecinal de barrio Amancay la reunión mensual de la entidad. Estuvieron presentes los representantes de las diferentes comisiones de nuestra ciudad. Además, participaron la coordinadora del área de Vecinales del Municipio, Vanesa Macagno, junto a otros funcionarios del gobierno local como los secretarios de Obras, Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, y de Desarrollo Urbano, Carlos Maina.

El objetivo de la misma fue compartir con los vecinalistas diferentes temas que hacen al accionar de estas organizaciones barriales que cumplen un rol fundamental de nexo entre la Municipalidad y los vecinos. Se trataron temas como las obras que se llevan a cabo, la señalización de la ruta 34, el plan de 130 cuadras de pavimento que está en plena ejecución y la posibilidad de sumar nuevas calles para Rafaela. También se trataron temas como cloacas, y la posibilidad de expandir las redes domiciliarias, y la obra del gasoducto que también obligará a evaluar el tendido de caños en aquellos sectores que hoy no cuentan con este servicio, entre otros.

"Gracias por la invitación para comenzar a pensar y planificar los próximos años. Ustedes fueron ratificados y elegidos en sus barrios y nosotros como gobierno en la ciudad. Terminado el período electoral, podemos planificar juntos", expresó Luis Castellano en la apertura del encuentro.

"Quiero que hablemos de los grandes desafíos que tenemos en Rafaela, que seguramente necesitará mucho trabajo institucional y político de la Federación Y son los temas que debemos pelear juntos", agregó.

También dijo que "uno de los grandes temas es extender la red de gas a la parte de la ciudad que le falta, porque una vez terminada la obra del gasoducto, debemos empujar todos juntos para llegar a la mitad de la ciudad que no tiene gas natural".

"Extender la red de gas natural domiciliaria, implica los proyectos que tienen cada barrio. Creemos que la empresa concesionaria, Litoral Gas debe hacer un aporte, yo creo que no le debe caer todo el costo al vecino o al municipio, porque se le está dando una infraestructura a la empresa para que enlace clientes nuevos y aumente así su facturación", finalizó Castellano.

Hasta el momento, el Municipio realizó gestiones ante la empresa para lograr un acuerdo sobre el esquema de financiamiento de la extensión de las redes domiciliarias, aunque la concesionaria se ha negado a aportar fondos para reducir el costo de la obra. Si los plazos anunciados se cumplen, el año próximo concluirá el nuevo gasoducto financiado por el Gobierno nacional -no por Litoral Gas- por tanto aumentará la disponibilidad del servicio. Pero si no se amplían las redes, será difícil incorporar nuevos clientes.