En la zona, todo en marcha Deportes 01 de agosto de 2019 Redacción Por Inferiores de la Primera B. Ahora sí las dos zonas del ascenso liguista volvieron a la acción tras las vacaciones de invierno. Todo lo ocurrido.

FOTO FACEBOOK EN HUMBERTO. / Argentino recibió a Independiente Ataliva.

El pasado sábado retornó la actividad en la Zona Norte, luego de las vacaciones de invierno y ahora sí los dos grupos de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol están en marcha. La Zona Sur ya lo había hecho el fin de semana anterior.

Por el lado de la Sur, la quinta fecha tuvo a Atlético María Juana libre; en la Norte se jugó la fecha 4.

A continuación, todos los resultados, los goleadores y lo que se le viene a cada club:



ZONA SUR

Sexta División: Bochazo 4 (Iván Giussani x 4) vs Atl. Esmeralda 0, Dep. Josefina 1 (Maximiliano Peretti) vs Sp. Santa Clara 1 (Facundo Ruffiner), La Hidráulica 2 (Alesandro Ledebur y Rodrigo Caballero) vs Florida 2 (Nicolás Manaelli e Ignacio Cortesini), Libertad E.C. 1 (Alessandro Juncos) vs Zenón Pereyra 3 (Santos Maffini, Tomás Areco y Héctor Gómez Jaime), San Martín 1 (Gabriel Colombani) vs Talleres (MJ) 2 (Tomás Zapata y Lisandro Stuber).



Séptima División: Bochazo 2 (Ian Martín y Matías Guri) vs Atl. Esmeralda 1 (Martín Gómez), Dep. Josefina 1 (Emanuel Bottero) vs Sp. Santa Clara 2 (Thiago Kloster x 2), La Hidráulica 0 vs Florida 1 (Leonardo Acuña), Libertad E.C. 2 (Lucas Orozco y Valentín Gastaldi) vs Zenón Pereyra 0. A Talleres (MJ) le dieron los puntos ya que San Martín no presentó la divisional.



Octava División: Bochazo 4 (Alexis Alvelo x 3 y Camilo Díaz) vs Atl. Esmeralda 0, Dep. Josefina 0 vs Sp. Santa Clara 1 (Santiago Bonetti), La Hidráulica 4 (Fabricio Gazzera, Leandro Beli, Ignacio Rostagno y Lautaro Romero) vs Florida 1 (Santino Pairetti), San Martín 5 (Lucas Bortolón x 3 y Franco Borgarello) vs Talleres (MJ) 0. A Libertad E.C. le dieron los puntos ya que Zenón Pereyra no presentó la divisional.



Novena División: Dep. Josefina 0 vs Sp. Santa Clara 1 (Augusto Macello), La Hidráulica 1 (Lucas Franco) vs Florida 0, Libertad E.C. 0 vs Zenón Pereyra 2 (Santino Cabrera x 2), San Martín 2 (Alejo Villalba Neiff) vs Talleres (MJ) 1 (Thiago Rodríguez). A Bochazo le dieron los puntos ya que Atl. Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: La Hidráulica 0 vs Florida 6 (Leonardo Andrade, Bruno Chiavassa x 3 y Ezequiel Cena x 2).



Próxima fecha (6ª): Zenón Pereyra vs. San Martín de Angélica, Florida de Clucellas vs. Libertad Estación Clucellas, Sp. Santa Clara vs. La Hidráulica, Atlético Esmeralda vs. Deportivo Josefina, Atlético María Juana vs. Bochófilo Bochazo. Libre: Talleres María Juana.



ZONA NORTE

Sexta División: Argentino de Humberto 0 vs Independiente Ataliva 1 (Dante Álvarez), Argentino Vila 1 (David Bustos) vs Deportivo Aldao 2 (Juan Trinchieri y Ramiro Medina), Deportivo Tacural 0 vs Deportivo Ramona 2 (Julián Sola y Mateo Masuero), Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Juan Chuit) vs Deportivo Bella Italia 0, Moreno de Lehmann 3 (Santino Gaido x 2 y Mateo Castillo) vs Sportivo Roca 0.



Séptima División: Argentino de Humberto 1 (Fabricio Astesana) vs Independiente Ataliva 0, Argentino Vila 1 (Pablo Moreyra) vs Deportivo Aldao 0, Tiro Federal de Moisés Ville 2 (Yoel Andereggen y Michael Villarruel) vs Deportivo Bella Italia 1 (Bruno Lampert), Moreno de Lehmann 4 (Alan Ferri, Nahuel Bett, Benjamín Castillo y Paulo Rosales) vs Sportivo Roca 0. Al Deportivo Ramona le dieron los puntos ya que Deportivo Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Argentino de Humberto 3 (Gianfranco Grande x 3) vs Independiente Ataliva 0, Argentino Vila 0 vs Deportivo Aldao 5 (Uriel Iturre x 2, Mateo Capelletti, Nicolás Leguizamón y Bruno Gómez), Deportivo Tacural 1 (Marcos Ballari) vs Deportivo Ramona 2 (Ignacio Veliz y Manuel Iglesias), Tiro Federal de Moisés Ville 0 vs Deportivo Bella Italia 2 (Elías Espinoza y Jeremías Barale), Moreno de Lehmann 4 (Leandro Ocampo x 2, Daniel Fernández y Fernando Turquetti) vs Sportivo Roca 2 (Laureano Bonsegundo y Lautaro Bonsegundo).



Novena División: Argentino de Humberto 1 (Joaquín Trutali) vs Independiente Ataliva 0, Argentino Vila 1 (Lorenzo Ferrero) vs Deportivo Aldao 0, Deportivo Tacural 0 vs Deportivo Ramona 3 (Dylan Ludueña, Emanuel Molina y Santino Alvez), Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Natanael Córdoba) vs Deportivo Bella Italia 1 (Agustín Alvarez). A Moreno de Lehmann le dieron los puntos ya que Sportivo Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (5ª): Sp. Roca vs. Arg. Humberto, Dep. Bella Italia vs. Moreno de Lehmann, Dep. Ramona vs. Tiro Federal, Dep. Aldao vs. Dep. Tacural, Independiente Ataliva vs. Argentino Vila.