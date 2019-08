Los Troncos en Esperanza Deportes 01 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO LOS TRONCOS MATIAS MARENGO. Tendrá como invitado a Macu Demaría en el Promocional.

La categoría Los Troncos reprogramó la disputa de la sexta fecha de su Torneo Oficial 2019 para el venidero fin de semana en el circuito "Los Toboganes" de Esperanza.

En esa oportunidad se estará disputando una carrera especial, reservada a pilotos invitados, en el Turismo Promocional, tal como sucedió con otras divisionales esta misma temporada.

En sus dos últimas presentaciones, en Esperanza y San Jerónimo Norte, la nota saliente fue la cantidad de inscriptos, sumándose en ambas el centenar, en una clara muestra del crecimiento que se viene registrando en los últimos tiempos.

Como se viene aplicando desde el inicio del actual certamen, el día sábado se realizarán únicamente las pruebas libres, en tanto que para el domingo están previstas las series y finales, de acuerdo con este cronograma oficial:

Sábado 3: a las 11:00 habilitación del predio; desde las 13:00 recepción de inscripciones; a partir de las 14:00 verificaciones técnicas y comienzo de las pruebas, que se extenderán hasta las 17:30, con el siguiente orden de ingreso: Promocional (pilotos titulares); Turismo B; Fórmula; Turismo C; Promocional (pilotos invitados); Turismo A y TC 4000 y a las 18:00 reunión de pilotos.

Domingo 4: a las 07:00 habilitación del predio, recepción de inscripciones y verificaciones técnicas; a las 08:30 reunión de pilotos; a partir de las 09:00 series Turismo B; Fórmula; Turismo C; Promocional (pilotos titulares); Turismo A y TC 4000; a continuación finales Turismo B; Fórmula; Turismo C; Promocional (pilotos titulares); Turismo A; TC 4000 y Promocional (pilotos invitados) y a las 18:00 ceremonia de premiación.