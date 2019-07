El ITEC busca duplicar la superficie de sus talleres

En las instalaciones del Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC) se presentó ayer el avance de ampliación en el interior de la institución que contará con un taller de 280 metros cuadrados que permitirá reorganizar espacios y generar cuatro aulas nuevas.

Esta obra duplicará la superficie actual de los talleres para mejorar las áreas de capacitación tanto para alumnos universitarios, de formación profesional como para la comunidad en general. Actualmente la obra se encuentra en el 40 por ciento de avance y se espera concluir esta etapa de edificación para el mes de noviembre.

El intendente Luis Castellano expresó: "veo mucha gente que le puso todo el esfuerzo a esta institución. Lo importante es que Rafaela tiene una marca registrada que es la relación entre el sector público con el sector privado y en el ITEC se da eso. El ITEC es simbólicamente la representación más importante que tenemos de esa relación".

Castellano afirmó que "acá se conjugan fuertemente la educación con el empleo. Siempre hablamos de esta necesidad, esta vinculación y es acá donde lo logramos".

"Yo creo que ITEC tiene un brazo social que es la Escuela de Oficios, que realmente es ese brazo social e inclusivo más fuerte que tiene hoy la institución. Chicos que comienzan un oficio, luego terminan el trayecto escolar, pueden terminar la escuela y algunos logran sumarse en el ITEC y cambiar sus expectativas de vida. Y eso, tiene una gran potencia", dijo.

"El otro gran brazo es mirar hacia el futuro, el tema tecnológico, la industria 4.0, la robótica. Ver que los chicos aprenden este esquema de hacer, diseñando y construyendo robots, habla también de que hay una mirada hacia el futuro y nosotros no debemos quedarnos en eso porque es sumamente importante poder trabajarlo, poder capacitar mano de obra para que después ingrese a las empresas a poner esa sabiduría en función de la productividad", finalizó.



INVERSION

El director ejecutivo del ITEC, Ignacio López indicó que "se trata de informar a la comunidad sobre el avance de obra de ampliación de los talleres del ITEC. Estamos en un 40 por ciento de avance de obra. Es oportuno comunicarlo, mostrarles lo que estamos haciendo desde la institución porque estamos invirtiendo en capacitación y formación a través de una obra de ampliación de talleres que son 280 metros cuadrados donde se van a disponer maquinarias y equipos que utilizan los chicos para la capacitación y formación. Además un entrepiso que nos va a permitir generar cuatro nuevas aulas taller para electromecánica, automatización, hidráulica neumática y un espacio para las impresoras 3D".

"Esto es posible gracias a un trabajo ordenado de las gestiones anteriores y hoy se puede llevar a cabo en esta gestión. Llevó tiempo y esfuerzo, pero siempre se apuesta el futuro", expresó.



FORMACION

El presidente del Consejo de Administración del ITEC, Mauricio Rizzotto manifestó que "hoy podemos decir que el ITEC tiene aproximadamente 220 matrículas y que en estos años se han formado miles de profesionales y técnicos para la ciudad y la región, de los cuales me animo decir que el 100 por ciento pudo involucrarse en el ámbito productivo de las empresas. Esto es lo que nos enorgullece y lo que nos marca que el trabajo no es en vano y que el objetivo se va cumpliendo".



IMPULSO

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero, expresó que "en un entramado como el que estamos viendo hoy, hacer un acto para dar a conocer que se está invirtiendo en infraestructura para educación no es un tema menor".

"Hace tres años o un poquito más hablamos con intendente sobre la falta de teorizar todo lo que se había hecho en el ITEC pero también generar un cambio de aire, cuestiones que puedan dar un impulso, un ordenamiento y creo que eso se está notando. Hoy tenemos una entidad renovada, con objetivos, con muchos proyectos", finalizó.



UNA INSTITUCION

QUE CRECE

En la actualidad las carreras que se dictan son Tecnicaturas Universitarias en convenios con la Universidad Tecnológica Nacional (Administración, Higiene y Seguridad, Mantenimiento Industrial, Moldes y Matrices), la Universidad Nacional de Rafaela y la Escuela Técnica N° 460 "Guillermo Lehmann" (Mecatrónica). Asisten más de 220 alumnos matriculados.

En 2018 se recibieron 90 alumnos y en el 2019 ya se lleva 32 graduados. Prácticamente todos se gradúan con trabajo, al cual también acceden a través de pasantías a través de convenios y vínculos con las principales industrias y empresas de la zona.

Por otro lado, se dictan cursos de capacitación y formación profesional donde asisten más de 150 alumnos por año en temáticas como Robótica +12, Prototipado con Arduino, IOT, Programación de PLC, Automatización, Soldadura, Mecanizado, Ensamblado, Diseño con Solidworks y AutoCad, Informática y se brinda capacitaciones en Robótica a docentes de escuelas medias.

Además es importante aclarar que la institución académica aloja a los estudiantes del Centro Municipal de Formación en Oficios, con 50 ingresantes cada año. Los jóvenes, que vienen de haber abandonado su secundario, cursan 2 años con talleres de oficio y espacios de tutoría y en el 3° año se los acompaña a retomar el secundario, generalmente con el programa Vuelvo Virtual.