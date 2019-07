Confirmado: la segunda reunión de la transición provincial se hará mañana Locales 31 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO PEROTTI./ Está preocupado por el déficit.

Por Adrián Gerbaudo. - La fecha del segundo encuentro de transición en el ámbito provincial entre los equipos técnicos del gobernador electo Omar Perotti y el saliente, Miguel Lifschitz será el próximo jueves a las 9. Así lo confirmó un integrante del grupo de trabajo a LA OPINION.

Vale recordar que la información más importante de la primera reunión, realizada el 3 de julio pasado, estuvo relacionada a la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN) que solicitará la administración entrante para que ese organismo revise las cuentas públicas de la actual gestión. Esto pareció una "devolución de gentilezas", porque al llegar la primera gestión del Frente Progresista Cívico y Social de Hermes Binner, en 2007, había pedido lo mismo hacia la gestión justicialista de Jorge Obeid.

En aquella oportunidad, el senador Alcides Calvo, indicó que luego de la reunión "el pedido que hay no solo es la ley de consenso fiscal sino un relevamiento a la AGN para conocer la realidad económica y financiera del Estado provincial".

Por parte del Gobierno socialista, el Ministro de Gobierno Pablo Farías señaló que "no tenemos inconvenientes en ir brindando información, también hablando de funciones generales y la crisis que hay en el país y la incertidumbre sobre el futuro, como pasa en todas las administraciones".

Por otra parte, el pasado jueves, en nuestra ciudad, el Gobernador electo Omar Perotti hizo sus primeras declaraciones respecto de la transición. En diálogo con LA OPINION indicó que "claramente nos preocupan las cifras que van apareciendo, con el déficit fiscal. Son de deterioro importante y acelerado en la Provincia". "Hay que ser muy cuidadosos en la transición. Fundamentalmente porque hay que cumplir la ley de responsabilidad fiscal: que es lo que puede hacer y no puede hacer un gobierno en el final de mandato está establecido legalmente. Lo que deseamos es que eso se cumpla", añadió.



LIFSCHITZ ASEGURA QUE

HABRA CONSENSOS

El gobernador Miguel Lifschitz aseguró el pasado lunes que, en el marco de la transición, las medidas que tengan impacto en la administración santafesina serán consensuadas con su sucesor a partir del 10 de diciembre próximo, el justicialista Omar Perotti.

De recorrida por las ciudades de Romang, Alejandra y San Javier, Lifschitz enfatizó que decisiones como el pase a planta permanente de los contratados serán analizadas junto a la nueva gestión de Perotti.

Respecto del pedido de pase a planta de nuevos agentes públicos, el mandatario provincial sostuvo que "no hay una decisión tomada", al tiempo que destacó logros de su gestión como la llamada cláusula gatillo, para la actualización de los salarios públicos.

"Entregaremos una administración sana, que tuvo que hacerse cargo de políticas que dejó de lado el gobierno nacional, entre ellas el incentivo docente o los subsidios al transporte", subrayó el socialista.

Asimismo, el gobernador pidió a la próxima administración santafesina avanzar con la reforma constitucional que quedó trunca en su mandato.

Por lo pronto, en el entorno de Perotti no ocultan su preocupación respecto del estado de la situación financiera de la provincia, en base a los datos publicados a los que pudieron acceder.

Ese malestar fue exteriorizado por el propio rafaelino el viernes pasado, durante la conferencia de prensa que compartió con el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Recorriendo la provincia, y con los primeros números que se observan en las páginas oficiales, no es la misma Santa Fe que estamos viendo junto al actual gobernador. Sin dudas, la situación es bastante diferente", manifestó.

Incluso, Perotti también fustigó a la gestión de Lifschitz por el tema de la violencia. En ese sentido, le pidió que "tenga actitud" frente a la lucha contra el delito. (Fuentes: LT9 de Santa Fe y La Capital de Rosario)