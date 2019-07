Stracqualursi se sumó a la Crema y se ilusiona con este nuevo desafío Deportes 31 de julio de 2019 Redacción Por “Llego con unas ganas terribles, sé que el reto que tengo es muy grande y tengo bien en claro que todo lo que logré en la vida siempre fue con esfuerzo y trabajo”, advirtió. Sobre las idas y vueltas que tuvo su llegada contó: “Pido perdón por lo que dije en su momento, sé que causó un revuelo en algunos”. También dejó sus sensaciones sobre las declaraciones del presidente de la Subcomisión de Fútbol.

FOTO LA OPINION DENIS STRACQUALURSI. / El delantero tuvo su primer día de entrenamiento en Atlético de Rafaela.

La novela invernal entre Atlético de Rafaela y Denis Stracqualursi tuvo un final feliz. El delantero se sumó ayer a la pretemporada, firmó por una temporada y así se transformó en la 13ª incorporación de la ‘Crema’ para la próxima Primera Nacional.

“Llego con unas ganas terribles”, apuntó el rafaelino de 31 años, y luego confió: “Sé que el reto que tengo es muy grande, pero tengo bien en claro que todo lo que logré en la vida siempre fue con esfuerzo y trabajo”. Y agregó: “Va a ser algo muy lindo, tengo que volver a ser el que fui”.

Denis, que llega procedente de Aldosivi de Mar del Plata, jugará por primera vez en la principal categoría de ascenso de nuestro país. En relación al torneo que espera, el delantero contó: “Va a ser un torneo muy duro, con muchos que se reforzaron bien, con jugadores de Primera pero hay que trabajar y esforzase mucho para ser uno de los protagonistas”.

Y de a poco, “Traca” se va poniendo en órbita ‘celeste’ y en relación a sus sensaciones en este primer día de entrenamiento contó: “Vi un grupo con muchas ganas, cuando hay trabajo y ganas, los nombres quedan de lado, va a ser un torneo difícil, es un plantel que se está formando con una idea técnica y táctica que se está implementando ahora y también van a depender los resultados. En estas primeras horas noté que hay un grupo que tiene muchas ganas y eso es muy rescatable”.

En relación a las idas y vueltas que tuvo su arribo a Alberdi, Stracqualursi declaró: “Hace unos años cometí el error en decir algo que con el tiempo podía pasar, no se me caen los anillos en pedir perdón por lo que dije, causó un revuelo en algunos hinchas que imaginaba podía pasar, fue un momento de bronca, soy bastante calentón, era bastante joven y uno no pensaba en lo que se podía venir ni lo que decía”. Y sobre los audios que circularon de Ricardo Castro apuntó: “Escuché los audios, uno en caliente dice cosas que por ahí después se arrepiente, me pasó a mí. No me enfoco en lo que dijo, ya está, lo importante es lo que viene. Uno quiere estar tranquilo, vivo de esto y quiero ponerme bien, trabajar duro y volver a ser el que fui”.

Con respecto a su presente futbolístico, Denis confesó: “Soy realista que tengo que volver a jugar, el último año en Aldosivi por diferentes motivos no pude jugar, me picó un bicho, tuve que ser operado, una lesión en el hombro, no pude jugar y uno necesita jugar, quiero agarrar ritmo futbolístico. Quiero estar lo más rápido posible a disposición del DT, ya le dije que si es necesario haciendo doble turno”.

Sobre la charla que mantuvo con el DT, Walter Otta, el delantero señaló: “Le pedí de juntarnos por todo lo que se dijo en estos días, las idas y vueltas, le transmití que yo estaba convencido de lo que quería, que me había tomado unos días para analizarlo con mi familia, pero le di toda mi seguridad y él me dijo que me quería en el grupo y lo que pretendía de mí. Es un reto muy lindo y grande el que tengo, y estoy decidido a afrontarlo de la mejor manera”.