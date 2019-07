Sensaciones y sentimientos Sociales 31 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

SECRETOS DE LA NUEVA VIEJA LUNA

Hay un interesante juego emocional que consiste en preguntarse qué estábamos haciendo cuando…, y entonces enfocarse en hallar el hecho o circunstancia que nos impactó mucho y bien, esa situación de la que ahora nos separa una capa importante de tiempo, con peligrosa posibilidad de convertirse en dura e injusta corteza.

¿Qué hizo cada uno de nosotros cuando se mostró en las pantallas (en blanco y negro, pero iluminadas por la impaciente sensación de estar viviendo un giro único en la historia) el momento en que la Apolo XI se posó en la grácil luna y los pies humanos dibujaron en el aires saltos y marcaron históricas y recién nacidas huellas?

Hay miles de historias, anécdotas y consecuencias. Algunas universalmente curiosas.

Como la del novio esquivo que le decía a su ansiosa pretendida que se casarían cuando se viera la otra cara de la luna, y lamentablemente para él se terminó la excusa: en fotos de gran tamaño llegó a nosotros la foto de esa obstinadamente oculta faz de la luna.

O como la de grupos de amigos que se reunieron desde temprano para cenar y esperar en grupo los trascendentes momentos, sin saber cuáles y cuántos se verían por televisión. Ocurrió seguramente que alguno, equipado con una de las heroicas y poco desarrolladas filmadoras, se instaló frente al televisor y fue registrando, aisladamente y por momentos, hechos que de por sí ya eran históricos y que, cuando se vio a los astronautas pisando la luna -momento clave de la emisión-, comprobaron con estelar desazón que se había acabado la posibilidad física de la memoria de la filmadora y que ¡los saltos y los pasos de Neil Armstrong y Buzz Aldrin no pudieron ser registrados!

Fue la emisión televisiva con más audiencia en la historia: ciento por ciento en todo el mundo. Los cambios que trajo la tan alta en el cielo concreción, fueron de todo tipo. Desde las de enorme trascendencia científica hasta la incorporación de información impensada en los relojes.

Por primera vez vimos el segundo. Fue ese conjunto de pequeños saltitos de aguja, en lugar del movimiento ininterrumpido del segundero: la tecnología, apoyada sobre el digitalmente controlado cuarzo, había logrado el no previsto cambio.

En cuanto al idioma, nació una nueva palabra. Como la nave se posó sobre la luna, no “aterrizó” sino que “alunizó”. Al ingresar de regreso al planeta y apoyar su estructura en el mar, tampoco aterrizó sino “amerizó”. Además, ahora sabemos que descender en Marte será “amartizar” y que hacerlo en otros planetas será un éxito espacial, pero al mismo tiempo una forma estelar de suicidio al acceder a nuevas superficies, a las que no podremos –ni siquiera eso- llamar “suelos”.

Nuestra cotidiana tecnología de los celulares (concretamente en las video llamadas) se la debe a los viajes espaciales; en la película de avanzada previsión “2001 odisea del espacio” alguien desde una base espacial habla con su familia –en la Tierra- y en una pantalla los dos interlocutores ven la imagen del otro: un hecho asombroso en ese 1968 de la película.

¡Qué privilegio fue percibir el nacimiento de un nuevo centro del tiempo!

Nuestra Luna, vieja, renació a la luz. Es posible que ahora, consciente de su histórica misión de ayudar al amor, deje caer, enamorada y orgullosa, nuevos rayos, plateados y diferentes. Si como simple Luna y sin ayuda de la ciencia ha logrado tanto, mucho más podría conseguir ahora.