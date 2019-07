Cartelera de Novedades Suplemento Jubilados 31 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

El Club de Abuelos de calle Palmieri llevará a cabo el sábado 10 de agosto desde las 20:00 hs. una nueva cena y baile en sus instalaciones de calle Palmieri 867 de barrio Juan de Garay. La actuación musical estará a cargo de "Lucarelli". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 435466 – 434547.

Por otra parte, desde la Comisión Directiva se informó que en la última cena-baile, efectuada el pasado sábado, se puso en venta una rifa que tenía como premio una bicicleta donada oportunamente por el senador provincial, Alcides Calvo. Tras el sorteo correspondiente, el número afortunado fue el 225 que había sido adquirido por Néstor Seffino, quien decidió donar el vehículo para que el Club vuelva a vender una rifa. Por tanto, la institución destaca y agradece la atención.



CLUB DE ABUELOS

UNIDOS DE RAFAELA

Con la animación del grupo "4ta. Generación" de la ciudad de Morteros, el Club de Abuelos Unidos anuncia la próxima cena y baile para el sábado 17 de agosto a partir de las 21.00 hs. en su salón social de calles Chacabuco y Casabella, en barrio Los Nogales. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 – 570958 – 434947- 434008.



DAR FE DE VIDA

ANSES informó que para cobrar los haberes en la Argentina, los jubilados y pensionados deben dar fe de vida periódicamente ante la entidad bancaria o centro de pago. Cada entidad fija la periodicidad y la modalidad del trámite, que es obligatorio. Si no se hace en el plazo establecido, el beneficiario no podrá cobrar los haberes del mes. Una vez realizada la supervivencia, se reactiva automáticamente.

El trámite, que es gratuito, lo deben cumplir jubilados y pensionados que perciben regularmente sus haberes. Necesitan tener tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria donde se depositan los haberes o haber registrado la huella digital en los diferentes tótems de los bancos o de las oficinas de ANSES.

Se puede hacer de las siguientes formas:

1) Cobrando la jubilación o pensión por ventanilla en el banco.

2) Realizando una compra con la tarjeta de débito o crédito del banco donde te depositan los haberes.

3) Poniendo tu huella digital en los diferentes tótems de los bancos o de las oficinas de ANSES.



DESCUENTOS PARA BENEFICIARIOS

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ANSES recuerda que está vigente su programa Beneficios ANSES, una red de descuentos de hasta el 25% en las compras con tarjeta de débito para jubilados, pensionados y titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez, Madres de 7 hijos e Invalidez, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Asignaciones Familiares, Becas PROGRESAR, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Desempleo, entre otras prestaciones.

Los descuentos se aplican en dos modalidades, en la línea de cajas o mediante reintegro en la cuenta bancaria del titular, y participan comercios de una gran variedad de rubros, como indumentaria, farmacias, línea blanca, supermercados, iluminación, electrodomésticos, corralones de materiales para la construcción y viajes y turismo. Además, se incluyen descuentos en medicamentos de primer nivel para los titulares de la Asignación Universal.

En www.anses.gob.ar/beneficios se puede consultar el listado de comercios adheridos, el descuento ofrecido y la modalidad del descuento.