Ecos de la visita del Presidente

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). -El Presidente de Argentina, Mauricio Macri como sabemos estuvo de sorpresa en Humberto 1° el pasado miércoles 24 de julio (previo a su recorrida por las obras del Canal Vila/Cululú). Casi resultaba imposible acercarse, por su custodia y la gente de ceremonial que lo acompañaban. Pero a pesar de ese hermetismo, el fotógrafo y artista plástico humbertino Gerardo Malano pudo llegar a él y le hizo entrega de un dibujo con el retrato del Presidente Macri.

Al respecto, Gerardo le decía a LA OPINION: “la obra que se llevó el Presidente es un retrato con la técnica: lápiz de grafito, uno de mis dibujos expuestos en Humberto se Expresa ,el pasado sábado 20. Mi objetivo era tener retratos de conocidos por todos. Cuando lo hice nunca jamás pensé que se lo íbamos a poder entregar!. También un buen crédito para mi esposa Samanta (que es uruguaya-nacionalizada argentina), que se lo dio personalmente porque yo estaba sacando la foto de la entrega, gracias al visto bueno de la gente de protocolo pues no estaba permitido entregar objetos en mano al presidente”.

Gerardo Malano es un joven humbertino que si bien es relojero profesional, desde hace ya bastante tiempo incursiona profesionalmente en el rubro de la fotografía. “Para el arte no hay edad, hoy tengo 42 años y he decidido seguir estudiando, de hecho lo estoy haciendo, soy estudiante en el profesorado de artes visuales con orientación en la producción en el ISP2 de Rafaela y además de la relojería, la fotografía, estoy dibujando. Lo hago porque es buena terapia y utilizo la técnica de lápiz de grafito y la verdad que cuando hice al Presidente Macri, nunca me imaginé que se lo podía entregar en mano”. “Estoy muy contento porque el esfuerzo que uno hace cuando incursiona en este oficio, tiene sus satisfacciones y ésta sin duda es una de ellas.” “Yo dibujo desde muy chico, pero la técnica y estilos especiales me lo enseñó mi maestra, la artista Marta Crovella y a partir de entonces, estoy convencido que “arte es un lenguaje universal que abre puertas”.

Felicitaciones Gerardo, la comunidad que te conoce, te saluda y te invita a seguir creando.-

NOTA: Gerardo además colabora con el aporte de material fotográfico para con el DIARIO LA OPINION.