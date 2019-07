Buscan prohibir el uso y expendio de sorbetes

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo informásemos en la crónica difundida el pasado viernes, en la última Sesión Ordinaria, la concejal María José Ferrero presentó ante sus pares un proyecto de Ordenanza que propone la creación de un programa para la reducción de la utilización de sorbetes y vasos plásticos, o similar para contenido líquido de un solo uso, por parte de toda actividad comercial -incluyendo la venta ambulante, eventos de cualquier índole y fiestas populares- y toda actividad publicitaria dentro de los locales.

La iniciativa fue fundamentada por su autora, quien afirmó que “se busca prohibir, de manera progresiva, el uso de sorbetes y vasos plásticos para aportar a la protección del medio ambiente. Estos generan demanda de recursos no renovables y son innecesarios, generando un impacto negativo incalculable. Son basura "eterna", ya que no son biodegradables y las empresas de reciclado generalmente no los utilizan por su difícil acopio”.

La propuesta presentada, la cual fue girada a Comisión para su análisis, también propone que el Departamento Ejecutivo Municipal implemente un conjunto de medidas que lleven a la ejecución de actos concretos para reducir la utilización de sorbetes y vasos plásticos, y se promueva su reemplazo por otros reutilizables y/o de material biodegradable como papel reciclado o reciclable, cartón y sus derivados, fibras y/o almidones vegetales.



En sus últimos artículos, el proyecto establece fecha para la prohibición definitiva, así como sanciones y la creación de un programa de difusión referido a la temática, con campañas destinadas para la población en general y para los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias en particular.



Como excepciones para la aplicación de la norma se establecen tres categorías: establecimientos y locales tales como locales bailables, confiterías bailables, discotecas, salas y salón de baile y clubes; máquinas expendedoras de café o infusiones; y productos que de fábrica traigan incorporados sorbetes.







Otros fundamentos



El proyecto de Ordenanza expresa entre sus fundamentos que, según estimaciones al respecto, los sorbetes son el cuarto residuo más común de la basura total que hay en los océanos, después de las colillas de cigarrillos, los envoltorios de comida y las tapitas de botellas.



En los elementos plásticos que habitualmente utilizamos se encuentran presentes metales pesados, que son empleados para dar color y son tóxicos para el hígado, el riñón, el sistema nervioso y el cerebro, siendo considerado un material cancerígeno.



Es necesario crear conciencia en los ciudadanos respecto de la problemática de los materiales no biodegradables, estimular un cambio de hábitos en comerciantes y clientes, siendo necesario sancionar nueva normativa sobre la temática.