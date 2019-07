Defensoría reiteró la advertencia por nueva modalidad de estafa

Ante una alerta lanzada por la ANSES, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe reitera la advertencia realizada en mayo pasado respecto de una nueva modalidad de estafa a jubilados a través de correos electrónicos apócrifos o llamados falsos de un supuesto funcionario de la dependencia nacional.Según se indicó en numerosas presentaciones realizadas en la Defensoría del Pueblo, en el contacto se indica a la víctima que ha sido beneficiada con la Reparación Histórica y se le da una serie de pasos a realizar en cajero automático para obtener la clave Token (validación de segundo factor) que le permitirá transferir un monto solicitado como comisión del trámite, requisito necesario para la supuesta acreditación del dinero.Todo esto constituye una elaborada estafa para extraer dinero de la cuenta de la víctima sin su consentimiento.Por su parte, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó “que el organismo previsional no solicita información personal ni datos sobre tarjetas de débito o claves personales bancarias por teléfono ni por correo electrónico”. Y agregó que “todos los trámites son gratuitos y no necesitan gestores”.En este contexto, la Defensoría del Pueblo instó a no brindar información personal a desconocidos a través de cualquier medio e invitó a aquellos que tengan dudas o consultas a dirigirse a cualquiera de sus sedes o delegaciones (pueden consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar).Además, ANSES informó que pueden realizarse denuncias al correo [email protected] o al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas (gratuito desde línea fija).