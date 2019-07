"Quilmes es un Club que ya no tiene deudas"

Luego de tres años de gestión, la Comisión Directiva del Club Argentino Quilmes ha cumplido con uno de los grandes objetivos desde que asumió: dejar a la institución sin deudas, originadas por la anterior conducción.

Durante este período, el presidente Marcelo Levrino y sus colaboradores debieron sortear muchísimas dificultades, que para un club de barrio son aún más complicadas. En diálogo con LA OPINION, la secretaria Fiorela Perin y el tesorero Sergio García expusieron con satisfacción que se ha cumplido con la Empresa Provincial de la Energía, y se ha formalizado un convenio con Aguas Santafesinas, los dos principales acreedores que encontró la Comisión.

"Cinco días antes de asumir, hace tres años, nos vinieron a cortar la luz. Ese fue uno de los tantos golpes que recibimos, pero podemos decir que lo pudimos superar. Pagamos alrededor de 200.000 pesos, fue un esfuerzo muy grande del Club", expresó García, que también comentó que se fueron cancelando paulatinamente otros reclamos de distintos proveedores relacionados al mismo período.

Con ello, los dirigentes mencionaron que en la Asamblea Ordinaria realizada hace pocos días se expusieron los estados contables y Quilmes ya no tiene deudas. "A partir de ahora podemos pensar en otros proyectos. Uno de ellos, que ya fue aprobado en la Asamblea, es que vamos a crear una nueva Mutual con el objetivo de generar servicios para los socios. La Mutual que existe con el nombre de Quilmes no tiene ninguna relación con la institución", enfatizó Perin.

Sobre este tema, los dirigentes manifestaron su preocupación que a tres años de haber realizado la institución una denuncia penal a tres personas de la anterior Comisión Directiva, todavía no hayan tenido ninguna comunicación sobre el tema de parte del fiscal Martín Castellano.



PREDIO

Quilmes ya está realizando algunas obras en el predio "Norberto Frenquelli" que recibió en comodato, por 10 años (con renovación automática), el año pasado de parte de la Municipalidad en barrio Mora. Ha comenzado el cercado y colocación de arcos, acotando que habrá una cancha grande, dos medias canchas y otra más pequeña, para que puedan practicar las divisiones inferiores e infantiles. También está proyectado un salón de 8x12 metros, dos sanitarios y un quincho de 4x12.

La idea a futuro es que pueda ser utilizado no solo para entrenamientos, sino también para que puedan jugarse partidos de inferiores de Liga Rafaelina, realizarse el torneo Quilmecito y otros eventos.

Por otra parte, en el estadio Agustín Giuliani se construyeron nuevos asadores techados, para 800 pollos. También se cuenta con un Dormis debajo de la tribuna para 40 personas, que ya fue utilizado por una delegación en el Quilmecito, y por los propios chicos de las infantiles.



CENA ANIVERSARIO

El sábado 10 de agosto el Club Argentino Quilmes festejará su 103° aniversario con una Cena a realizarse en el gimnasio Elías David. El costo de las tarjetas es de $ 500 para mayores y $ 300 para menores (sin bebidas). El menú consistirá en bocaditos, chorizo, carne al horno, ensaladas varias, postre helado y trasnoche. Habrá servicio de cantina.

Las tarjetas pueden reservarse en la secretaría del Club o con los dirigentes de la Comisión Directiva.