Plan Mi Lote: 623 familias conforman el padrón provisorio

Desde el lunes 5 de agosto, la Municipalidad de Rafaela pondrá a consideración el padrón provisorio con las familias en condiciones de participar del sorteo de 45 lotes correspondientes al plan “Mi Lote”.

El listado podrá ser consultado en la sede del Instituto Municipal de la Vivienda (Güemes 365) o en www.rafaela.gov.ar.

Cabe señalar que el mencionado padrón contemplará a las familias que, por distintas circunstancias, no reúnen las condiciones previstas para formar parte del citado sorteo. En este caso, quienes se encuentren en esa condición, tendrán la posibilidad de revertir la situación hasta el viernes 16 de agosto mediante la presentación de la documentación que la respalde y luego del análisis del personal de Instituto.

Vale destacar que el total de familias que forman parte del listado de aspirantes a obtener un lote es de 623 y que, una vez elaborado y publicado el padrón definitivo, se comunicará la fecha precisa de realización del sorteo de los 45 lotes. El mismo está previsto para el mes de septiembre, en lugar a determinar, y será de carácter presencial con la presencia de un escribano público.

"Se sorteará titular y suplente. En el caso de que el titular no cumplimente con todos los requisitos y la documentación, será el suplente. Se estima que el sorteo será en septiembre y la posesión del terreno a la familia en noviembre o diciembre”, explicó en su momento Marcelo Bersano, director del IMV.

También comentó que “la demanda de esta clase de inscripciones es siempre alta. Cada una de las familias que se anotan en este tipo de sorteos ven la posibilidad de adquirir un terreno a un buen costo, a una financiación directa del municipio a través del Instituto de la Vivienda. No hay intervención bancaria y no es obligatorio un anticipo o entrega sino que es voluntaria”.

“Con este tipo de programas se empieza a soñar con la casa propia, como es en el caso del programa Rafaela Construye, en el que la persona que cuenta con un terreno, el Estado municipal le otorga un crédito para poder realizar su casa”, agregó.



SOBRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

“El Instituto Municipal de la Vivienda ha sido tomado como ejemplo por las ciudades de Sunchales y Esperanza, que tienen una vida mucho más corta del que está en Rafaela, ya que fue creado en 1967 y ya van 52 años de vida”, contó Bersano.

Además, dijo que “el Instituto es el brazo ejecutor de las políticas habitacionales del municipio, es la posibilidad de que, con recursos propios, se pueda avanzar en operatorias como Rafaela Construye, tema lotes, el programa Construir Juntos, donde se da la posibilidad a la familia de poder construir una casa, una pieza pero en lugar de pagarla, aporta horas de trabajo”.

Por último, resaltó que el Instituto de la Vivienda no recibe ningún recurso económico externo, son recursos propios generados a través del sistema de cobro de cada uno de los planes.