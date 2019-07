“Estímulos y provocaciones para la Construcción Escénica” Sociales 31 de julio de 2019 Redacción Por TALLER INTENSIVO EN LA MASCARA

FOTO PRENSA LA MASCARA// JUAN PARODI./ Coordinará el taller que se ofrecerá en La Máscara.

El Centro Cultural La Máscara informa la realización del Taller intensivo de teatro “Estímulos y provocaciones para la Construcción Escénica” a cargo de Juan Parodi de la ciudad de Buenos Aires. Los encuentros se realizarán los sábados 3 de agosto y 14 de septiembre de 15 a 19 hs.

El taller está orientado a actrices, actores y estudiantes avanzados de actuación o teatro. Desde sus vivencias como director, Juan propone este espacio en el que se intentará despejar algunas dudas y generar nuevos interrogantes a partir de estímulos y provocaciones no teatrales. Investigar y desarrollar en aquellos materiales que a priori no han sido pensados para ser llevados a la escena: la literatura, la crónica periodística, el cine, las artes plásticas, los objetos, la fotografía, el léxico familiar. No se trata de reproducir o representar sino de combinar, inspirar, producir y mostrar. Será un encuentro de prueba, de práctica y de estructura inestable. Un punto de partida.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 17 a 20 hs al 503222 o en Constitución 250. El valor por los 2 encuentros es de $ 300. El cupo es limitado. La capacidad de la sala es limitada. Este taller cuenta con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura. Sala subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro.