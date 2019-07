La continuidad de Scaloni confirmada Deportes 31 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA SIGUE NOMAS./ Lo que se intuía tras la Copa América se concretó.

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó ayer al frente de la Selección al entrenador Lionel Scaloni, quien continuará hasta el Mundial de Catar 2022. Según reconoció uno de los directivos presentes en la reunión realizada en Viamonte 1366, el presidente Claudio Tapia y el resto de los presentes decidieron que el DT, cuyo contrato vencía a fin de año, extienda hasta la finalización de las Eliminatorias con opción de renovar de manera automática si se clasifica al Mundial.

A través de un escueto comunicado, la casa madre del fútbol argentino confirmó que "el Comité Ejecutivo de la AFA resolvió hoy darle continuidad durante las próximas Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 que comenzarán el año próximo, al proyecto de la Selección Mayor encabezado por Lionel Scaloni".

La decisión estuvo basada en que el Tapia quedó conforme con el rendimiento de durante la última Copa América de Brasil, en la que Argentina obtuvo un tercer puesto tras vencer a Chile.



RESPALDO POR CONMEBOL

La semana pasada, un grupo de presidentes pidió en la reunión de Comité Ejecutivo de Superliga brindar un apoyo al presidente de AFA algo que tuvo eco de parte de todos los presentes. Esa expresión que se dio en el Comité luego iba a plasmarse en una carta formal que, por el momento, no vio la luz por la contundente presión de Rodolfo D’Onofrio, el único dirigentes que abiertamente se opone a respaldar a Tapia.

Es por eso que ayer fueron invitados un grupo de presidentes de Superliga a la reunión del Comité Ejecutivo de AFA, pese a no ser parte del órgano de la institución. La intención era mostrar que el apoyo a Tapia es mayoritaria. Boca, Independiente, Racing, Huracán, Rosario Central, Estudiantes y Lanús estuvieron presentes por formar parte del comité.

A ellos se sumaron San Lorenzo (estuvo presente Matías Lammens) , Argentinos, Arsenal, Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, Gimnasia, Newell's Old Boys y Patronato. Es decir, estuvieron presentes 16 de los 24 equipos que hoy conforman la Superliga.

"El presidente de AFA tiene el aval de todo el fútbol argentino en todas las acciones que hizo para defender al futbol argentino”, aseguró el presidente de Lanús, Nicolás Russo, en diálogo con la prensa al salir de la reunión. Russo fue precisamente uno de los presidentes que también habló a favor de Tapia y mostró preocupación por el accionar de Conmebol durante la reunión d ella semana pasada en Superliga.

No sólo los presidentes expresaron su apoyo. A Viamonte llegó en las últimas horas una carta con un contundente respaldo a Tapia por parte de Futbolistas Argentinos Agremiados, rubricada por su presidentes Sergio Marchi.