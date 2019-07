Lavagna insiste con su mensaje anti polarización Nacionales 31 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El precandidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, insistió ayer con su mensaje a la ciudadanía para que vote "lo que realmente quiere en las PASO", al tiempo que consideró que la polarización electoral existe a nivel de los partidos políticos y los medios de prensa, pero "no de la gente".

"La polarización a nivel de la demanda de la gente yo no la veo. Recorriendo distintos lugares del país la reacción de la gente no tiene nada que ver con la polarización", señaló Lavagna, a doce días de las PASO.

En declaraciones a radio Continental, el economista aseguró que "la oferta política está claramente dominada por los dos polos y buena parte de la prensa está dominada por la polarización". "No los veo a los medios ayudando a una apertura política", añadió el ex ministro de Economía.

En otro orden, Lavagna evaluó como "imprescindible" la obtención de un acuerdo de unión nacional antes de la asunción del próximo gobierno. "El día número uno hay que implementar medidas que tengan que ver con ponerle plata en el bolsillo a la gente, de tipo estrictamente económicas. Si la población no tiene un poder de compra mayor, vamos a seguir estancados", expresó el postulante presidencial.

"El gobierno anterior fracasó porque sólo apostó al consumo, el actual fracasó porque apostó solo a la lluvia de inversiones", agregó.