Fernández salió al cruce de Lousteau Nacionales 31 de julio de 2019 Redacción Por "Nos dejó el muerto de la 125 y ahora da clases de economía", dijo el candidato a presidente.

BUENOS AIRES, 31 (NA).- En medio de la polémica que se generó en torno a su propuesta de aumentar las jubilaciones recortando los intereses que se pagan por las Leliq, el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le respondió ayer al precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, de quien dijo que "ahora da clases de economía" después de haber sido quien le dejó al kirchnerismo "el muerto" de la resolución 125.

De esta manera, el ex jefe de Gabinete recordó que Lousteau fue en 2008, cuando se desempeñaba como ministro de Economía, el creador de la medida de retenciones móviles que desató el mayor conflicto social e institucional que atravesó el Gobierno de Cristina Kirchner a partir del lock out agropecuario y bloqueo de rutas. .

A criterio de Fernández, esa responsabilidad que tuvo el economista en aquel momento lo desacreditaría para hacer críticas, como las que pronunció el lunes pasado cuando lo acusó de haber cometido "un error conceptual muy grande" en relación a la propuesta del candidato sobre las Letras de Liquidez del Banco Central.

"Ahí lo escucho a Lousteau, que nos dejó el muerto de la 125. Ahora da clases de economía y es candidato de Cambiemos", enfatizó el ex jefe de Gabinete, en una dura respuesta, durante una conferencia en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet.

Sucede que además de cuestionar su propuesta para las Leliq, Lousteau puso en duda su capacidad de liderazgo dentro del peronismo. "Lo conozco a Alberto, no tiene peso político propio, es muy difícil dar discusiones dentro de cualquier espacio sin peso político, puede ser que no sea un títere, pero va a tener discusiones internas, yo lo vi dar esas discusiones y no le fue bien, de hecho, terminó renunciando", había opinado el diputado nacional.

Al igual que el lunes en La Matanza, Fernández volvió a ratificar su idea de ponerle coto a las actuales tasas de interés que pagan las Leliq, y utilizar esos recursos que el Estado se estaría ahorrando para financiar un aumento en los haberes jubilatorios, así como la gratuidad de determinados medicamentos para afiliados al Pami.

"Dicen que las Leliq no suponen emisión, pero el día que te quieran cobrar las Leliq los bancos vas a tener que emitir para pagar todo esto, el día que no te renueven las Leliq vas a tener que hacerte cargo de esta deuda", analizó. .

También insistió en otro planteo suyo que había levantado polvoreda: un supuesto atraso en el tipo de cambio.

En este sentido, advirtió que los sectores del agro tienen "la cosecha más grande de la historia" pese a lo cual "no se liquida porque todos saben que el dólar está subvaluado".

"El dólar sube porque desconfían de vos, Macri, porque nadie te cree. No te cree el mundo que vos decís que te apoya", enfatizó. Y agregó: "Podemos mentirle a la gente y decirle que le economía está tranquila porque el dólar está quieto. Digo estas cosas y quién me responde, el Fondo. Es como alguien dijo ayer en un tuit, hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Yo lo critico a Macri y me responde el Fondo", sostuvo.

Finalmente, Fernández alertó sobre la caída del consumo de alimentos en supermercados, y al respecto prometió "recomponer salarios y jubilaciones" desde el día uno de su eventual Gobierno. "Nos hemos acostumbrado a leer mes a mes la caída del consumo en supermercados. Eso debería avergonzarnos: es gente que no compra alimentos. Y las caídas son estrepitosas. En el primer día de mi Gobierno, voy a recomponer salarios y jubilaciones y voy a ponerle fin a los especuladores", se comprometió.

Tras completar su visita de campaña a Entre Ríos, Fernández volverá a Buenos Aires donde este miércoles mantendrá una reunión con científicos y universitarios en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.