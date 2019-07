Mañana, en Río Cuarto Deportes 31 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El plantel profesional de Atlético de Rafaela sigue adelante con su pretemporada y este jueves no será un día más. Sucede que la ‘Crema’ estará visitando a Estudiantes de Río Cuarto, 13:30 hs, en un nuevo amistoso de preparación, y también, por la tarde, se realizará el sorteo de las zonas que tendrá el próximo torneo de la Primera Nacional que comenzará el 17 de agosto. Los de Walter Otta conocerán a sus rivales.

En la mañana de ayer realizaron diferentes trabajos físicos y con pelota. El DT sigue aceitando la idea y hoy, previo al viaje a la ciudad cordobesa, sumará algunos minutos de fútbol ante esta nueva prueba que se viene.



¿Llega uno más? Con la contratación de Denis Stracqualursi la dirigencia de la ‘Crema’ no se retira del mercado. Siguen buscando uno o dos nombres más para reforzar el primer equipo. En este sentido, un mediocampista ofensivo sería la primera alternativa. Entre esos nombres, uno de los apuntados es Patricio Toranzo, con quien hubo comunicaciones pero aún están algo lejos en los números. A ello no habría que descartar la posible llegada de un central más.