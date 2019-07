Medalla plateada en el 3x3 con Meli Gretter en gran nivel Deportes 30 de julio de 2019 Redacción Por La rafaelina y sus compañeras no pudieron con Estados Unidos tras un gran torneo. Ahora queda el 5x5.

FOTO COMITE OLIMPICO ARGENTINO FELICES./ Melisa Gretter (extremo derecho) y sus compañeras resaltaron este logro.

La Selección argentina de básquetbol femenina se quedó ayer con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima al caer 21-17 ante Estados Unidos, en la modalidad 3x3. Las Gigantes no pudieron derrotar al gran candidato, que le había ganado 21-15 en la fase previa.

Para Argentina, Victoria Llorente convirtió cuatro puntos, Andrea Boquete cinco, la rafaelina Melisa Gretter uno y Natacha Pérez siete. Las Gigantes habían eliminado en semifinales a República Dominicana (21 a 8), que a su vez se terminaron quedando con el bronce al vencer a Brasil.

En el Coliseo Eduardo Dibós, la selección no pudo en un partido igualado en el que arrancó con una ventaja de 3-0. Desde ahí, el encuentro fue cerrado y, a pesar de la buena actuación del conjunto nacional, terminó en favor de las norteamericanas, que aprovechar la acumulación de faltas para sumar desde la línea de libres.

“Estoy muy feliz. Al principio tenía un poco de bronca, pero ya pasó. El haber luchado de igual a igual con Estados Unidos y saber que podíamos es algo muy importante. Ahora sólo queda disfrutar lo que logramos”, dijo la rafaelina Melisa Gretter terminada la participación nacional con cinco victorias y dos caídas.

Por su parte, la selección masculina finalizó sexta luego de perder con Venezuela por 21-16. Terminó con un récord acumulado de una victoria y cinco derrotas.

Recordemos que Gretter -que disputa sus terceros Juegos Panamericanos- también estará tomando parte del basquet tradicional. Martes 6/8 a las 23:00 vs Estados Unidos; miércoles 7/8 a las 15:30 vs Colombia y jueves 8/8 a las 12:30 vs Islas Vírgenes.