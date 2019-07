Robaron en la vecinal y el SAMCo del Amancay Policiales 30 de julio de 2019 Redacción Por Así lo expresó por ADN la encargada del dispensario, que este lunes por la mañana no funcionó por el desorden que dejaron los ladrones. Además, se produjeron daños en la sede vecinal. Días pasados, ya habían asaltado un Jardín Materno en el mismo sector.

En la madrugada de este lunes, robaron en el Centro de Salud de Barrio Amancay, ubicada en Oliver y López y Planes, a través de una ventana. "Hoy nos tocó a nosotros, y no es la primera vez que sucede. Hubo robos de medicación, robos de objetos que son de todos", dijo la encargada del dispensario en declaraciones a Radio ADN 97.9.

“A las 6 AM llegaron y se encontraron con todo revuelto, con faltantes y por eso la atención en la mañana se vio afectada por un tema organizativo”, agregó la entrevistada. La mujer contó que ingresaron por una ventana que da a la vecinal del barrio Amancay y se supone que ingresaron por allí. "Nos falta una garrafa, dos televisores y medicamentos. Justamente los medicamentos que nos faltan son los que usan para drogarse", dijo la doctora.



DAÑOS

Al mismo tiempo, personas desconocidas habían dañado dicha sede vecinal. Aquí también se hico la respectiva denuncia policial, ya que son lindantes los patios de la vecinal con el SAMCo, con lo cual no se descartaría que hayan sido los mismos ladrones los que realizaron ambas acciones delictivas. Si bien en esta ocasión no se robaron nada, si produjeron daños en el interior, como roturas de vidrios y demás destrozos en el depósito.



TAMBIEN EN EL GUEMES

Asimismo, durante las primeras horas de este lunes, la vecinal del barrio Güemes también fue blanco de autores ignorados, quienes ingresaron a la sede y generaron una gran cantidad de destrozos de las instalaciones.



INTENTO DE ROBO

Por su parte, en una reconocida panadería de la ciudad, situada en la esquina de las Avenidas Italia y Brasil de esta ciudad, se vivió un momento muy tenso. En este caso, un hombre y una mujer ingresaron al lugar con los rostros descubiertos, y como no querían pagar lo que habían pedido, amenazaron al encargado de la atención con un cuchillo, dándose a la fuga de inmediato pero sin concretar el robo. No obstante, durante el forcejeo, se rompió un vidrio del mostrador. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.