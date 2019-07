Los Fernández cierran su campaña en Rosario

La fórmula presidencial del Frente de Todos integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner tendrá su acto de cierre de campaña previa a las PASO en Rosario, frente al Monumento a la Bandera. Los detalles de la organización no trascendieron, pero se espera un acto multitudinario a cielo abierto, con militancia.

La fecha no está confirmada pero sería el miércoles 7 de agosto por la tarde, pocas horas antes de que comience la veda electoral, el 9 de agosto. En diálogo con radio Futurock, el jefe del bloque Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, reconoció que "se está evaluando seriamente" ese escenario para el cierre de campaña.

"Cristina estuvo el 20 de junio presentando su libro "Sinceramente" y ese día la movilización fue muy alta. Si el cierre es en Rosario va a ser un acto masivo", anticipó. Según el dirigente santafesino, "la figura de Cristina en Rosario está muy bien ponderada y por consiguiente también la de Alberto".

Por su parte, el presidente del Partido Justicia de Santa Fe, Ricardo Olivera, explicó ayer en diálogo con LT10 que "está confirmado el cierre de la campaña en Rosario, pero no hay detalles del acto". Con respecto a la elección de Santa Fe del candidato Alberto Fernández para el cierre de lista, Olivera dijo que "tiene que ver con que la diferencia mayor con Macri se da en la ciudad de Rosario". Para finalizar expresó que "esa ciudad siempre fue la capital del peronismo y ojalá podamos reafirmarlo con un triunfo".

Si bien no hubo referencias, se estima que al acto asistirán varios gobernadores peronistas, entre ellos quien fue electo en Santa Fe, el rafaelino Omar Perotti.