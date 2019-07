Cuperman en nuevo encuentro de PNL

El Maestro de Programación Neuro Lingüística (PNL), Fernando Cuperman, regresará este fin de semana a Rafaela, para "compartir sus saberes sobre esta disciplina con toda persona que desee aprender sobre el tema y quiera dinamizar sus propios recursos, mejorando las situaciones de logro y coherencia, y viviendo más saludablemente". Se trata de un entrenamiento bien poderoso bajo el título de “Conociéndonos”, que tendrá lugar el próximo sábado 3 y domingo 4 de Agosto, en los horarios de 9 a 18 hs. sin requerirse conocimientos previos en la materia.

"El entrenamiento es eminentemente práctico, y sus resultados, de aplicación inmediata, tanto en el plano personal, como familiar, de estudios, laboral, profesional, y organizacional", destacaron desde el Nodo de PNL Rafaela, que tiene como principal referente a la profesora Amalia Maine.

¿Cómo comunicamos lo que comunicamos? ¿Cómo podemos obtener mejores resultados al comunicarnos? Nuestro lenguaje, ¿tiene mayor componente visual, auditivo, o sensorial? ¿Y el de nuestro interlocutor? ¿Sabemos observar? Nuestros gestos, ¿acompañan lo que decimos, o lo contradicen? ¿Cómo nos sentimos después de expresarnos? ¿Cómo habla nuestro cuerpo? ¿Qué indican nuestros movimientos oculares? son las preguntas que se plantean como disparadores del encuentro. Las respuestas a estos interrogantes surgirán durante el entrenamiento, el que además de PNL, cuenta también con componentes de Mente Holográfica e Hipnosis Ericksoniana.

Algunos de los temas a abordar y que se ejercitarán son: Los Sistema Representacionales, sus Modalidades, y Submodalidades; los Accesos oculares; el Sistema director y el preferido; los estados emocionales internos, y sus cambios; la voz del SI y la voz del NO; chequeos corporales; el Rapport, y cómo acompasar y liderar; las limitaciones auto-impuestas, y cómo trascenderlas.

El entrenamiento cuenta con el aval de la Red Latinoamericana de PNL, y es abierto a para todos los que quieran participar, a la vez que no es necesario que posean conocimientos previos sobre la temática.

Los interesados podrán obtener mayor información contactándose con sus organizadores: PNL Rafaela (Nodo de la Red Latinoamericana de PNL), integrado por Amalia Maine; Carlos Reinaudi; Andrea Rodich; David Heinzmann, y Gisela Albarran. Así se pueden comunicar a los mails [email protected] y [email protected], al Facebook PNL Rafaela o a los celulares de Gisela (3492 563197), David (3492 669506) y Amalia (3492 648926).

Cuperman , que es miembro de la Asociación Argentina de PNL, ha realizado entrenamientos en nuestro país, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay Además, es miembro fundador de la Red Latinoamericana de PNL. Además, es Licenciado en Psicología por la Universidad Argentina John F. Kennedy; Trainer Internacional en PNL certificado por la Southern Institute of Neuro Linguistic Programming (USA) y se desempeña como entrenador de PNL desde el año 1988.

Además, Cuperman, que se presentará en Rafaela en el marco del curso de capacitación anual que organizada PNL Rafaela, fue profesor de esta disciplina en del Instituto Sudamericano de PNL, nivel Practitioner y Master. Continuó su formación en seminarios y entrenamientos con Robert Dilts, Rodger Bailey y Linda Sommer y de Hipnosis Ericksoniana con Jeffrey Zeig. También realizó un Posgrado de Terapia Sistémica en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con Formación en Gestalt con Mabel Allerand y es profesor del Centro Gestáltico Internacional.