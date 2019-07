Reconocimiento para Rosela Libertad

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El viernes 19 de julio, en el marco de la Fiesta de la Bagna Cauda, el Área de Cultura de la Comuna organizó, como lo viene haciendo regularmente, un espectáculo que denominó “Música del Litoral esperando la Bagna Cauda”. El momento central, el esperado, con muchos ribetes emotivos, la tuvo como protagonista a la canta autora humbertina Rosela Libertad, que si bien hoy está radicada en Buenos Aires, su corazón tiene latidos importantes en el medio. A sala llena, Sociedad Italo Argentina, fue descubriendo de a poco la presentación de la hija del pueblo que llegaba con su última obra titulada “Camino y Distancia” y que a lo largo de los temas, hace referencia un poco a su realidad. En un momento dejar su pago chico, estudiar en Villa María y ahora, un presente amplio en Buenos Aires desde hace sólo medio año, pero con mucha expectativa y muchos proyectos que no es poco.

Si bien a Rosela la conocemos desde sus comienzos, cuando apareció en el escenario la platea en general vio dos cosas: se destaca su profesionalismo en cada interpretación y que como persona sigue siendo la misma de siempre.

Presentó un repertorio muy variado: valses, tangos, zambas, chamamé y la calidad interpretativa, acompañada sólo de su guitarra. Eso mereció sostenidos aplausos, continuos y antes de despedirse, el Presidente de la Comuna le entregó una nota declarándola “Humbertina Destacada” porque siempre ligada a la cultura, lleva impreso a “su Humberto 1°” a todos lados y nos representa de la mejor manera. Cuando la emoción se lo permitió, Rosela decía a la platea que de pie estaba ovacionándola: “Gracias por los reconocimientos, por el silencio, el respeto y el cariño de todos los que se acercaron a compartir el momento. Me llevo el calor de sus aplausos y esa mirada noble, de corazón, de quienes me vieron crecer en este pueblo que es mi raíz. Hasta pronto Humberto Primo!!”

La noche se completó con la presentación, de los Acordeones Solidarios de Rafaela que con sus interpretaciones, no sólo se ganaron muchos aplausos, también reflotaron recuerdos de los abuelos gringos que poblaron nuestras tierras, por lo que tuvieron que extender su presentación para satisfacer el gusto de los presentes.

Una acertada noche que invitó a los organizadores a pensar en una pronta realización.