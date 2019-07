Garantizar el acceso a la tierra y la vivienda seguirá siendo la meta

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El actual intendente, Gonzalo Toselli logró una abrumadora cantidad de votos en las últimas elecciones generales, hecho que le permite la reelección y el próximo 10 de diciembre comenzará a recorrer su tercer período conduciendo el Municipio local, estas dos últimas gestiones continuadas y una gestión anterior en el año 2003.

Recientemente lo hemos entrevistado, remarcando este logro que lo convierte en el Intendente más votado de la historia local y también acerca de otros aspectos que hacen al desenvolvimiento del gobierno local. A continuación ofrecemos sus respuestas



¿Esperabas tanto respaldo de la ciudadanía sunchalense para la reelección?

"Nos sentíamos tranquilos debido a todo lo que concretamos en estos años de gestión aún así nos sorprendió semejante apoyo de la comunidad, sin embargo este respaldo, que agradecemos y valoramos profundamente, se transforma en mayor compromiso y responsabilidad de nuestra parte sin desconocer que hay cuestiones por mejorar también".

¿Cuál es el proyecto que considerás una deuda para con la ciudad?¿Tratarás de llevarlo a cabo en este mandato?

"Un eje que si bien no considero una deuda, debido al gran trabajo y avance de los últimos años, pero que si me gustaría continuar garantizando es el acceso a la tierra y a la vivienda. Tenemos en marcha un programa que desde el 2015 ejecutamos con grandes satisfacciones, muchísimas familias sunchalenses han logrado cumplir el sueño de su casa propia, aún así vamos a potenciar las acciones para el logro de los objetivos del programa. La urbanización de 14 hectáreas de tierra en conjunto con el gobierno de la provincia es una realidad que permitirá a más sunchalenses alcanzar sus sueños".

Además de continuar con el impulso del Plan de Desarrollo 2030, que es un símbolo del mandato que culminará el 10 de diciembre ¿cuál o cuáles serán las acciones que guíen el nuevo período?.

"Claramente el impulso al Plan de Desarrollo 2030 continuará en este periodo de gobierno, queremos propiciar más aún la participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas, por ejemplo con el uso de las tecnologías.

En particular en este nuevo periodo haremos eje en la articulación de políticas públicas para la creación de empresas y empleos a partir de la innovación, la ciencia y la tecnología".

¿Cómo esperás que sea la relación con el nuevo Gobernador?

"Esperamos un relación que nos permita trabajar en conjunto para el logro de los objetivos que tiendan a la generación de oportunidades y mejoras en las condiciones de vida de las y los sunchalenses".

¿Habrá cambios en el Gabinete?

"Si, estamos trabajando por una nueva organización que nos permita favorecer el trabajo en equipo y las transversalidad en la búsqueda de eficiencia para dar respuesta a los vecinos".