El programa plantea 72 horas de entrenamiento distribuidas a lo largo de tres meses con el objetivo de formarlos en temáticas específicas que reclaman las empresas rafaelinas y, de este modo, fortalecer a una población vulnerable en términos de empleo.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CRECIMIENTO CONSTANTE. Durante este mes, los 35 jóvenes participantes del programa realizaron actividades introductorias que les permitieron familiarizarse con el entorno.

A principios de julio, la Municipalidad de Rafaela puso en marcha el programa Aprender en la Empresa para que jóvenes desempleados de entre 18 y 25 años puedan realizar capacitaciones en empresas de nuestra ciudad.

El programa plantea 72 horas de entrenamiento distribuidas a lo largo de tres meses con el objetivo de formarlos en temáticas específicas que reclaman las empresas rafaelinas y, de este modo, fortalecer a una población vulnerable en términos de empleo. El proceso no se cumple en un aula o en un taller de una institución educativa sino en los propios espacios de producción o en el ámbito de trabajo.

Durante este mes, los 35 jóvenes participantes del programa realizaron actividades introductorias que les permitieron familiarizarse con el entorno. Simultáneamente, tomaron contacto con las normas, las políticas de seguridad de la empresa, los modos de convivencia, lo que aportan un plus significativo a su socialización como futuros empleados.

Pamela Martínez realiza sus prácticas laborales en la empresa Cormorán S.A, en el sector de caja y atención al cliente contó su experiencia: “Las tareas que realizo para mi son nuevas, estoy aprendiendo movimientos de tarjetas, trabajo en equipo, contacto y amabilidad con las personas ya sean clientes o compañeros de trabajo. Voy dos días a la semana por la mañana y el resto de los días ayudo a mi tía en su lavadero de ropa. Esto me permite solventar mis gastos porque no tenía trabajo”.

“Este programa es una gran oportunidad que nos brinda la Municipalidad y la empresa porque la economía de nuestro país está muy difícil. Acceder a esta práctica nos ayuda a mejorar nuestros conocimientos y nuestra formación para un futuro trabajo, algo que es esencial para cualquier familia porque un trabajo te permite tener una mejor calidad de vida y el estudio para nuestros hijos”, expresó la joven.

En el marco de esa práctica, los chicos que ingresan al programa encuentran una excelente posibilidad para mostrar su potencial, no sólo desde lo técnico, sino desde lo actitudinal, el compromiso y responsabilidad ante el trabajo que pueden ser valorados por los mismos responsables de definir el ingreso de personal a la empresa.

Pamela se graduó este año gracias al Programa Seguila que también lleva adelante el municipio local, por lo cual para ella es muy importante “no bajar los brazos, hay que seguir porque quien pone ganas va a poder salir adelante. Siempre hay que apostar a un futuro mejor”.

Cabe destacar que, desde su primera edición, en el año 2004 con el programa "Aprender en la fábrica", el 50 por ciento de los egresados del programa alcanzan su inserción en algunas de las 20 instituciones privadas que participaron, o bien son recomendados para su ingreso en otra del sector.