Convocan a un Encuentro Ecuménico

Reproducimos seguidamente una nota remitida por Rafaelinos por la Vida, en la que además, lanzan una convocatoria a la comunidad para el día de mañana.

“Rafaelinos por la Vida” es un grupo de personas de distintos ámbitos que decidimos reunirnos para desarrollar actividades en la ciudad, teniendo como valores fundamentales el respeto por la dignidad de la persona desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En la gama de actividades establecidas, está el hecho de trabajar a favor de una educación en la afectividad y sexualidad plural, para prevenir embarazos no programados, evitar discriminaciones injustas y situaciones de acoso y violencia.

Ante los acontecimientos que se están viviendo, buscamos participar en los estamentos que correspondan, en la elaboración del proyecto institucional de los establecimientos educativos a los que concurren nuestros hijos y nietos, siendo parte de los espacios de formación que posibilite escoger libremente el tipo de educación que habrán de recibir los educandos, especialmente en relación a la afectividad y la sexualidad, conscientes que las normas mínimas en materia de enseñanza deben tender a la reconstrucción de la alianza educativa entre familias, escuela y sociedad para lograr un proyecto compartido que garantice que el proceso de aprendizaje se funde en conocimientos científicos validados sobre los cuales exista acuerdo suficiente en la comunidad científica, sin separar la cultura de sus raíces más profundas, y que resulte compatible con el ideario de cada institución.



Reunión de trabajo

En el marco señalado, se solicitó a las autoridades públicas en ejercicio y aquellos recientemente electos, el compromiso de trabajar en este tema, circunstancia que fuera acogida dando lugar a tratar formalmente el tema el próximo 31-07-19, en las instalaciones del Viejo Mercado, hora 17, reunión de trabajo en la cual también participarán técnicos que asesoran a nuestra organización. Buscamos acordar la creación de un espacio donde interactuar y trabajar, para garantizar un aprendizaje caracterizado por consignas esenciales que favorezcan el auto-cuidarse, prevenir embarazos no programados, evitar discriminaciones injustas, y abordar realidades complejas (ej: cutting –autolesiones-, grooming -engaño pederasta-, pornografía, enfermedades de transmisión sexual, etc.).



Encuentro Ecuménico

Además, destacamos que se ha previsto un Encuentro Ecuménico (de características similares a lo acontecido en el mes de marzo/19), para pedir a nuestro Dios, a través de la Oración y cantos de Alabanza, por el cometido perseguido y para que acompañe y dé Sabiduría y Fortaleza a todos los que transitan el Camino en Defensa de la Vida, en especial a los Hermanos que participarán en la reunión mencionada. Dicho Encuentro se concretará el 31-07-19, a partir de la hora 14 en el salón (particular) ubicado en calle Jorge Coffet 150 – Barrio Villa Rosas.